Puławy: Powstanie „obywatelski” parking

U zbiegu ulicy Legionu Puławskiego i rotm. Pileckiego na osiedlu Niwa w Puławach parkowanie będzie znacznie łatwiejsze. Wszystko to dzięki mieszkańcom, którzy poparli projekt budowy nowego parkingu przed Miejskim Przedszkolem nr 3 w zeszłorocznym budżecie obywatelskim.

Dobra wiadomość dla właścicieli aut, którzy mieli problem ze znalezieniem miejsca parkingowego w okolicach Szkoły Podstawowej nr 11 i przedszkola. Wkrótce będzie to trochę łatwiejsze.

Zamiast otoczonego betonowym murkiem trawnika, przed wejściem do budynku pojawią się nowe miejsca parkingowe. Będzie ich 24, z czego 2 zostaną przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Parking zostanie otoczony nowymi roślinami, głównie krzewami ozdobnymi. Przy okazji wymienione zostaną chodniki. Te nowe będą znacznie szersze, bo dwumetrowe i zbudowane z betonowej bordowej kostki.

Przetarg na przebudowę terenu przed MP nr 3 został już ogłoszony. Czas na składanie ofert mija pod koniec lipca. W sierpniu powinniśmy poznać jego zwycięzcę, który na wykonanie zadania będzie miał 1,5 miesiąca.

Parking w tym miejscu był inicjatywą zgłoszoną w trakcie zeszłorocznego budżetu obywatelskiego przez mieszkańców osiedla. Jego koszt szacowano na ok. 160 tys. zł i była to najpoważniejsza inwestycja przeznaczona do realizacji w tym roku z tzw. rejonu pierwszego.