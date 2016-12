Puławy promują się w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu

Kampania promocyjna Puław będzie prezentowana do końca roku na 24 bilboardach i 42 podświetlanych tablicach w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. To nagroda w konkursie firmy reklamowej AMS, którą Puławy wygrały za „najlepsze zmiany w przestrzeni publicznej” w kategorii „przestrzeń dostępna”.

Konkurs, o którym mowa został rozstrzygnięty rok temu, ale dopiero teraz rozpoczęła się kampania reklamowa, która była jego nagrodą. W jej ramach firma AMS przygotowała dla Puław 24 billboardy i 42 citylighty (podświetlane tablice), które przez cały grudzień będą promowały Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

– Wartość tej kampanii to sto tysięcy złotych. To jest najdroższe przedsięwzięcie tego rodzaju w historii naszego miasta. Tablice promujące gospodarcze walory Puław można już zobaczyć w najbardziej atrakcyjnych miejscach Warszawy, Trójmiasta i Wrocławia – mówi Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta Puławy, który wyjaśnia, że lokalizacje te zostały wybrane z uwagi na wysoki potencjał tych aglomeracji. – Zależy nam na dotarciu z tym przekazem do jak największej ilości potencjalnych partnerów biznesowych – dodaje.

Mieszkańcy aglomeracji w reklamie PPNT mogą dostrzec zdjęcia pokazujące puławski park naukowy z lotu ptaka oraz jego wnętrza, w tym pracujących naukowców. Obraz uzupełniają hasła „Puławy, dobre miejsce na start” oraz „Inkubator sukcesu”.

O wyróżnieniu dla Puław zdecydowali eksperci oceniający zmiany przestrzeni wspólnych w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat. Za jedną z wzorcowych rewitalizacji tego rodzaju obszaru uznano powstanie nowego korytarza ekologicznego pomiędzy osiedlami Niemcewicza i Leśną, czyli Parku Solidarności.