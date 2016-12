Puławy: Zmienią przebieg ważnej trasy, nie wytną lasu

Jeszcze w tym roku radni przyjmą uchwałę pozwalającą na wprowadzenie zmian w studium dla terenu położonego na południe od ul. Ceglanej. Najważniejszą z nich będzie przeprojektowanie przyszłego układu dróg. Obecny zakładał, że w przyszłości przedłużone miały zostać dwie ulice: Ceglana i Kopernika. Ceglana miała zaprowadzić kierowców wprost do Skowieszyna, a Kopernika skrzyżować się z ul. Piasecznica około kilometra od tej wioski w stronę Puław. Drogi miały się krzyżować w lesie, co wiązałoby się z koniecznością wycinki znacznej ilości drzew. Nowa koncepcja zakłada inne rozwiązanie.

– Ulica Kopernika zostanie przedłużona do ul. Ceglanej, a po ich połączeniu do ul. Piasecznica będzie prowadziła jedna, a nie dwie, biegnące równolegle do siebie ulice. Dzięki temu chronimy las, a przy okazji oszczędzamy – tłumaczy Paweł Oroń, kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta.

Na razie nie ma jeszcze map ilustrujących zmianę, a dokładny przebieg nowych dróg powinien być znany za pół roku. – To będzie zadanie projektanta – dodaje Oroń, który przypomina, że oprócz zmiany przebiegu ulic, opracowanie będzie dotyczyło również ogródków działkowych „Niwa".

Zgodnie z oczekiwaniem ich właścicieli, miasto odstąpi od przekwalifikowania tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Zabudowa będzie możliwa jedynie na terenach prywatnych sąsiadujących z Rodzinnym Ogrodem Działkowym. Decyzja ta została podjęta po licznych wnioskach sprzeciwiających się zmianom przeznaczenia terenu, które zgłosili działkowcy.