Powiat puławski: Jakie inwestycje zaplanowano w 2017 roku?

Najdroższą inwestycją drogową będzie przebudowa odcinka z Bronowic do Dobrosławowa w gminie Puławy, na którą w budżecie zabezpieczono 3,3 mln złotych. 3,8 mln złotych trafi na przebudowę dróg w Cholewiance, Jeziorszczyźnie i Kolonii Rzeczyca. Trzecim największym wydatkiem inwestycyjnym będzie realizacja programu e-Geodezja (2,3 mln zł), polegającym m.in. cyfryzacji dokumentów geodezyjnych.

Niewiele mniej (2,1 mln zł) ma kosztować rozbiórka starego i budowa nowego mostu w miejscowości Gródek. Okrągły milion otrzyma gmina Końskowola w formie dotacji do remontu drogi do Sielc, a blisko 640 tys. złotych zostanie przeznaczone na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Po 200 tys. złotych trafi na drogi w Żerdzi, Borysowie, Kłodzie i Klementowicach. Tyle samo na zakup nowej aparatury medycznej do diagnostyki endoskopowej otrzyma SP ZOZ.

Powiat planuje również pomoc gminom w uzyskaniu środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W jej ramach 350 tys. złotych ma trafić do Puław (na przebudowę ul. Spacerowej), 200 tys. do gminy Wąwolnica (na przebudowę drogi w Zawadzie), 100 tys. zł otrzyma Baranów (na remont ul. Polnej), a 77 tys. zł trafi do Żyrzyna planującego remont ul. Plebańskiej. Wśród przyszłorocznych wydatków warto wspomnieć także o nowych chodnikach w Łąkoci i Karmanowicach oraz dokumentacji na potrzebę przebudowy mostu w miejscowości Kłoda.