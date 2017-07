Puławy: Żółte tablice oznaczają projekty obywatelskie

Tabliczki i naklejki trafią na wiaty przystankowe, znajdą się także na ławkach, przy chodnikach i placach zabaw sfinansowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Każda inwestycja, którą w ostatnich latach została wykonana dzięki głosom mieszkańców, otrzyma charakterystyczne oznaczenie. W większości przypadków będzie to niewielka żółta tablica z widocznym herbem Puław, logotypem budżetu obywatelskiego oraz napisem informującym o tym, że jest to projekt pochodzący z danej edycji BO.

Na tablicach znajdziemy adresy do internetowej strony miasta oraz jej zakładki poświęconej konsultacjom społecznym. Dodatkowo, te same adresy (lub inne informacje) będą kodowane w technice QR. Ich odczytanie umożliwi większość smartfonów wyposażonych w aparat fotograficzny i program skanujący. Warto dodać, że nie jest to jednorazowa akcja wycelowana w promocję obecnej edycji obywatelskiego budżetu. Od tego roku każdy infrastrukturalny projekt z BO, będzie oznaczany właśnie w ten sposób.

Dzięki temu rosnąć ma świadomości puławian dotycząca tego, co już udało się wykonać dzięki pomysłowości i zaangażowaniu mieszkańców Puław. Tablice, jako pierwsze trafiły do trzech przychodni: przy ul. Kilińskiego, Kołłątaja i Skłodowskiej. Ich remonty ze środków BO umożliwiał ówczesny regulamin, który pozwalał również na finansowanie wniosków oświatowych. Od ubiegłego roku, na wniosek mieszkańców, tego rodzaju projektów zgłaszać już nie można. Dzięki tej zmianie, szanse pozostałych obywatelskich propozycji znacznie wzrosły.