Ranking Perspektywy: II LO pierwsze w Puławach

Uczniowie i nauczyciele II LO mówią, że kluczem do sukcesu jest świetna atmosfera (fot. Radosław Szczęch)

II LO im. Komisji Edukacji Narodowej zajęło 11. miejsce w województwie lubelskim w najnowszym rankingu czasopisma „Perspektywy”. To najwyższa lokata wśród wszystkich puławskich liceów.

Puławska szkoła będąca częścią ZSO nr 1 zajęła 179. miejsce w kraju. W rankingu pod uwagę brane są m.in. wyniki uczniów osiągane na olimpiadach, zdawalność egzaminu dojrzałości, czy zaangażowanie na innych polach.

– 11 miejsce w województwie to dla nas wielki sukces, ale to sukces naszej młodzieży, jej zaangażowania. Składa się na niego nie tylko nauka, ale także praca charytatywna, społeczna, czy zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego. Dzieje się u nas bardzo dużo, a uczniowie są bardzo otwarcie na różne inicjatywy – mówi Agnieszka Przeździecka, opiekun samorządu uczniowskiego.

Podobnego zdania jest inna nauczycielka Monika Kareta, która przekonuje, że dobra szkoła to nie tylko nauka. – Myślę, że naszym atutem jest to, że potrafimy się świetnie bawić, organizujemy dyskoteki, zabawy, festyny, akcję przebrany-niepytany, na przerwach puszczamy muzykę i zawsze jesteśmy otwarci na propozycje naszych uczniów – mówi.

– To przyjacielska atmosfera tworzy tę pracę. Gdy jest dobra, wszystkim chce się uczyć. Poza tym chciałabym dodać, że dla naszych uczniów przygotowujemy tak ogromną ilość zajęć dodatkowych, że czasem ich rodzice mają o to do nas pretensje – dodaje dyrektor II LO, Marta Gładysz.

W rankingu „Perspektyw” z puławskim liceów, poza II LO sklasyfikowano jeszcze I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego, które znalazło się na 296 miejscu w Polsce. Wyżej, bo na miejscu 248. znalazło się Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury w Dęblinie, a 457.miejsce zajęło I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach.

Najlepsze technikum

Jedynym technikum w Puławach, które zostało sklasyfikowane w rankingu „Perspektyw” jest to w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Szkoła zajęła 120 miejsce w Polsce i 7 w województwie lubelskim. W ciągu roku zanotowała spadek z miejsca 33 w kraju.