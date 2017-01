Reforma edukacji: Mało czasu na podział szkół w Puławach

Sposób reorganizacji szkół w Puławach związany z przeprowadzaną w całym kraju reformą oświaty to może być najważniejsza decyzja miejskiego samorządu w tym roku. Uchwała w tej sprawie musi podjęta do 17 lutego.

Wyważaniem argumentów podnoszonych przez rodziców uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zajmuje się specjalny zespół powołany przez prezydenta. Najbliższe posiedzenie ma dzisiaj. Wtedy, jak mówi jedna z jego członkiń, przewodnicząca rady miasta, Bożena Krygier, może dojść do kluczowych głosowań na poszczególnymi wariantami reformy.

– Zdecydowaliśmy, że za pomocą głosowań wybierzemy trzy najlepsze propozycje i będą one naszą rekomendacją dla komisji oświaty. Jeśli jednak uznamy, że potrzebujemy więcej czasu, możliwe będą kolejne spotkania zespołu – mówi przewodnicząca rady.

Jak się okazuje, w sprawie tego, jak ma wyglądać organizacja puławskiej oświaty, na razie nie ma zgody ani w samym zespole, ani wśród radnych. Nie ma jej nawet w samym klubie Prawa i Sprawiedliwości. – Radni mają różne opinie na ten temat, a każdy będzie głosował w zgodzie z własnym sumieniem – mówi Bożena Krygier.

Na razie nie wiadomo, kiedy uchwała dotycząca zmian w oświacie stanie na radzie miasta. Według Marzeny Klimek, kierownika Wydziału Edukacji i Sportu, radni powinni przegłosować projekt uchwały podczas najbliższej, styczniowej sesji. – Wtedy moglibyśmy, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przedstawić ten dokument kuratorowi oświaty. Musimy to zrobić od 17 lutego – zaznacza.

Radni nie chcą się jednak spieszyć, czując odpowiedzialność za swoją decyzję. Z pewnością jedną z kluczowych dat będzie 23 stycznia, czyli termin posiedzenia najbliższej komisji oświaty. To tam, prawdopodobnie w obecności nauczycieli i rodziców uczniów, może wykuć się ostateczny kształt reformy. Jeśli jednak tak się nie stanie, radni nie wykluczają zwołania nadzwyczajnej sesji w przyszłym miesiącu. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, po konsultacji z kuratorem oświaty, rada ostateczną uchwałę w sprawie reorganizacji szkół musi podjąć do końca marca.

Przypominamy, że rozwiązania brane pod uwagę dotyczącą przede wszystkim kształtu pierwszego i drugiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puławach, które mają zostać zlikwidowane. Wśród wymienianych opcji jest m.in. utworzenie nowych szkół podstawowych, podział dwóch istniejących podstawówek i częściowe włączenie do budynków obecnych ZSO, połączenia obu liceów i kilka innych rozwiązań. Co ciekawe, członkowie zespołu po kolejnych rozmowach z zainteresowanymi stronami ciągle zgłaszają kolejne propozycje. Z drugiej strony, rekomendacja zespołu dla rady miasta ma jedynie charakter doradczy i nie jest wiążąca. To natomiast oznacza, że rozwiązanie przyjęte przez radę miasta może być zupełnie inne, niż to, które wskażą eksperci.