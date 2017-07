Zarząd PSM decyzję w tej sprawie już podjął. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez radę nadzorczą spółdzielni, opłaty na fundusz remontowy od pierwszego stycznia 2018 roku wzrosną o 100 proc. – z 50 gr do złotówki za każdy metr kwadratowy. Właściciel 50-metrowego mieszkania za niespełna pół roku będzie płacił o 25 zł miesięcznie więcej niż dotychczas. Podwyższona kwota na fundusz remontowy ma obowiązywać przez 8 lub 9 lat.

W tym czasie PSM na dostosowanie lokali do nowych przepisów przeciwpożarowych oraz budowę dróg dojazdowych dla straży pożarnej w osiedlach Niwa, Gościńczyk i Norwida ma zamiar wydać 9,5 mln zł. Skąd taka kwota? Jak informuje prezes PSM Wacław Strzelec, wynika ona z dokumentacji technicznej planowanych prac. Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg pożarowych do wszystkich budynków cztero- i dziesięciopiętrowych, wyposażenie części z nich w tzw. mokre piony, klapy oddymiające oraz przebudowę wyjść ewakuacyjnych.

– Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest do tego zobowiązana ustawą o ochronie przeciwpożarowej z sierpnia 1991 roku oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z sierpnia 2009 roku – tłumaczą członkowie zarządu spółdzielni, którzy informacje o podwyżkach rozesłali już do mieszkańców osiedli.

Co na to mieszkańcy? – Moim zdaniem takie drogi pożarowe powinny być planowane już na etapie budowy osiedla, a znając najbliższe okolice mojego bloku, trudno mi sobie wyobrazić, jak miałoby to teraz wyglądać. Już teraz trudno o miejsce do zaparkowania – mówi pani Monika z osiedla Niwa. – Jeśli już muszą wykonać te inwestycje, to niech zapłacą za nie w ramach tego, co płacimy obecnie – dodaje.

To nie jedyne osiedla, których mieszkańcy będą lub są obciążeni dodatkowymi kosztami. W ubiegłym roku z powodu budowy dróg pożarowych, wysokość opłat na fundusz remontowo podwyższono na os. Leśna i Wróblewskiego, a w przyszłości dotkną one lokatorów wszystkich bloków należących do PSM o wysokości powyżej czterech pięter.