Stracili w pożarze dom. Ruszyła zbiórka dla pogorzelców z Wronowa

Po pożarze domu we Wronowie, pani Monika oraz jej 17-letni syn stracili wszystko, co mieli. Cudem uszli z życiem. Osoby, które zechcą finansowo wspomóc pogorzelców z gminy Końskowola mogą to zrobić poprzez wpłaty na uruchomiony w tym celu rachunek bankowy (15 1750 0012 0000 0000 3717 2658). Zbiórkę prowadzi puławskie stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”.

W pomoc zaangażowali się także sołtysi z gminy oraz dyrekcja Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która zaoferowała rodzinie z Wronowa tymczasowe mieszkanie w Końskowoli.

Jak mówi Katarzyna Bakiera, siostra pani Moniki, jeśli chodzi o rzeczy codziennego użytku, potrzeby zostały już zaspokojone. Obecnie najważniejsze jest to, by do zimy pogorzelcy mogli wrócić do siebie. Ich dom po pożarze nadaje się do rozbiórki, ale na jego miejscu mógłby powstać nowy.

– Jesteśmy w kontakcie z osobami, które zaproponowały nam powstanie całorocznego domku szwedzkiego. To może być coś naprawdę skromnego, ale potrzebne są pieniądze. Na razie nie wiemy, czy uda nam się zebrać odpowiednią sumę. Jeśli tak się nie stanie, będziemy myśleć o przebudowie budynku gospodarczego – mówi siostra poszkodowanej, która liczy na wsparcie m.in. firm budowlanych.

Wszyscy, którzy są w stanie pomóc w budowie nowego domu mogą kontaktować się w tej sprawie pod numerem 697-101-043.