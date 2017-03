"To był człowiek pozytywnie zakręcony". Ogromne zainteresowanie książką o Mikołaju Spózie

O tym kim był i co po sobie pozostawił jeden z najbardziej znanych i cenionych puławskich regionalistów, Mikołaj Spóz, na 245 stronach nowej książki biograficznej pisze Barbara Miluska. Prezentacja tego dzieła, połączona z wystawą fotograficzna, miała miejsce w piątek w Pałacu Czartoryskich.

Takiego zainteresowania książką w Puławach nie było od dawna. Autorka biografii opowiadając o niej, przemawiała do wypełnionej do ostatniego miejsca Sali Kongresowej. Zanim rozpoczęła się ta uroczystość po lekturę ustawiły się długie kolejki, a chętni wcześniej zapisywali się na specjalnie listy. Nic w tym dziwnego, bo to biografia człowieka, którego większość z obecnych nie tylko ceniła, ale także znała osobiście.

Za napisanie książki o Mikołaju Spózie zabrała się Barbara Miluska z Towarzystwa Przyjaciół Puław, która za pomoc w jej powstaniu podziękowała dyrektorowi IUNG, prof. Wiesławowi Oleszkowi i Grażynie Hołubowicz-Klizie. Sam proces pisania dzieła zatytułowanego "Mikołaj Spóz, człowiek zwyczajny i niezwykły" autorka porównała do długiej, trudnej podróży, w której należy zadbać o ład historyczny i umiejętnie posegregować zdobyte informacje.

– Mojego bohatera cechowała szlachetna pasja, która jest motorem życia, daje energię pobudza kreatywność, jak napisała we wstępie Renata Siedlaczek, to właśnie te słowa stanową motyw przewodni, lejtmotiv tej książki – mówiła Barbara Miluska.

O Mikołaju Spózie wspomniał także prof. Oleszek. – To był człowiek pozytywnie zakręcony, podobnie zresztą jak pani Barbara. Oby więcej takich pozytywnie zakręconych ludzi było wśród nas – powiedział.

Prezentację dzieła uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żyrzynie. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć także nową wystawę zdjęć w czytelni Centralnej Biblioteki Rolniczej, poświęconą Mikołajowi Spózowi. Książka o nim to dość obszerna pozycja składająca się z 245 stron i 11 rozdziałów. Jak zaznaczyła jej autorka, zastosowany został w niej zabieg odwrócenia chronologii wydarzeń, restrospekcja. Na początku więc czytelnicy przeniosą się do kościoła pw. św. Józefa na Włostowicach, gdzie odbyło się pożegnanie regionalisty, a następnie będą mogli prześledzić koleje jego życia i poznać twórczość.