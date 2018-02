To już czwarty przetarg. Nikt nie chce remontować tego budynku

Zbudowany w latach 60. ubiegłego wieku „Dom Nauczyciela” przy ul. Kołłątaja w Puławach to siedziba utworzonego 12 lat temu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Budynek wymaga ocieplenia i wymiany większości instalacji

Do prac przy budynku MOS w ubiegłym roku podchodzono trzykrotnie i za każdym razem postępowania kończyły się w takim sam sposób – unieważnieniem z powodu braku ofert. Czy tym razem będzie inaczej – okaże się już 20 lutego. Tego dnia mija ostateczny termin na składanie propozycji przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

Powiatowi urzędnicy są dobrej myśli, bo firmy na przeprowadzenie remontu ośrodka otrzymają znacznie więcej czasu, niż przy ostatnich, nieudanych podejściach. Zgodnie z przetargowymi zapisami, całość ma być gotowa w połowie września.

Zamówienie podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy remontu budynku (m.in. zabezpieczenia konstrukcji, budowy schodów zewnętrznych, balustrad, wymiany instalacji, montaż systemu oddymiania, zagospodarowanie terenu wokół ośrodka). Wartość tych robót to ok. 940 tys. złotych. Druga dotyczy ocieplenia budynku (ok. 1,3 mln zł).

– To jest chyba w tej chwili najbardziej potrzebne. Budynek naszego ośrodka powstał w latach 60. ubiegłego wieku i wymaga termomodernizacji. Czekamy również na naprawę ściany w sali gimnastycznej, gdzie pod boazerią odkryto duże pęknięcie – mówi Jolanta Gielecka, dyrektor MOS.

Warto dodać, że oprócz prac wewnątrz budynku, zagospodarowany zostanie także teren wokół niego. Zgodnie z projektem, pojawi się tam zieleń. Na zewnątrz zamontowana zostanie także siłownia oraz nowe oświetlenie.

Przypominamy, że ośrodek to placówka, w której odbywa się nauka oraz socjoterapia młodzieży zagrożonej tzw. niedostosowaniem społecznym. Od ubiegłego roku, decyzją rady powiatu, jest to samodzielna jednostka, która została wyjęta spod kierownictwa Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na co dzień przebywa w niej około 60 wychowanków.