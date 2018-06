Udany debiut Puławskiej Orkiestry Dętej. POK-frontacje przy Pałacu Marynki [zdjęcia, wideo]

Muzycy zagrali dwa utwory: „Fascinating Jumps” oraz „Samba for band”. Stałych członków zespołu wsparli przy tym doświadczeniu muzycy z Lublina, a także jeden z instruktorów. Zgromadzonym na pałacowym dziedzińcu występ orkiestry spodobał się na tyle, że debiutanci musieli bisować.

O tym, że miasto Puławy powinno posiadać własną orkiestrę mówiło się od lat. W 2016 roku o potrzebie jej zawiązania w trakcie wywiadu dla Dziennika Wschodniego wspomniał Zbigniew Śliwiński, dyrektor POK. Mniej więcej w tym samym czasie rozmowy z radnymi swojego ugrupowania rozpoczęła Bożena Krygier (PiS), przewodnicząca rady miasta. Te początkowo zakończyły się fiaskiem, ale już po roku i kolejnym festiwalu orkiestr dętych bez reprezentacji gospodarzy, samorządowcy zmienili zdanie. Zgodę na utworzenie orkiestry wyraził także prezydent.

W znalezieniu kapelmistrza pomógł z kolei radny Ireneusz Rzepkowski (PiS). – W tym celu nawiązałem kontakt z Puławską Szkołą Muzyczną i zaczęliśmy rozmowy. Zakończyły się pomyślnie. Teraz czekamy na stabilizację składu i będziemy mogli zacząć myśleć o nowych strojach galowych oraz kolejnych instrumentach – mówi samorządowiec.

Z powstania zespołu zadowolona jest także Bożena Krygier. – To bardzo dobra inicjatywa. Mam nadzieję, że występy tej orkiestry, w której utworzeniu również mam swój udział, będą uświetniać od teraz różne uroczystości w naszym mieście – przyznała przewodnicząca rady i kandydatka na urząd prezydenta.

W niedzielę puławscy muzycy wystąpili w zielonych koszulkach z logotypem autorstwa puławskiego muzyka, perkusisty zespołu MProjekt oraz grafika-amatora, Kamila Korzeniowskiego.

– Jest to trąbka zrobiona z inicjałów, liter P, O, i D. Chciałem w ten sposób oddać jej charakter. Zwycięstwo w tym konkursie to dla mnie duże wyróżnienie. Cieszę się, że tworzę część historii tego zespołu – mówił autor.

Następna okazja do obejrzenia POD już we wrześniu, podczas kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach. To właśnie do występu na tej imprezie przygotowują się już członkowie nowego puławskiego zespołu.