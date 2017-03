Wąwolnica: Uratują wąwóz, będzie przejezdny

Pieniądze na prace w wąwozie lessowym w Zarzece zostały przyznane w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych Jak tłumaczy Marcin Łaguna, wójt gminy Wąwolnica, obecny stan wąwozu nie sprzyja okolicznym mieszkańcom oraz turystom, którzy chętnie wybierają to miejsce na spacery.

– W okresie roztopów oraz obfitych opadów deszczu wąwozy sprawiają wiele problemów wszystkim użytkownikom – tłumaczy wójt. – Ziemia jest bardzo grząska, zbocza osuwają się co powoduje duże problemy komunikacyjne. Mamy na terenie gminy mamy szereg wąwozów, które latem są wyjątkową atrakcją turystyczną na skale europejską, ale poza sezonem potrafią sprawić wiele lokalnych problemów związanych z ich erozją.

Prace rozpoczną się po 28 kwietnia. Do tego dnia gmina musi przekazać dokumenty zgodne z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji rządowej.

Zadanie musi być zakończone w tym roku kalendarzowym. Zakres prac zostanie rozszerzony tak, aby użytkownicy mogli korzystać z całości odnowionego traktu. – Wąwóz ten prowadzi do domów mieszkalnych, pól, ale również do umiejscowionego nieopodal kirkutu – wyjaśnia Łaguna.