Wkrótce pojedziemy inaczej przez rondo na obwodnicy Puław

Wykonawca o tydzień przesunął termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu na węźle Michałówka na budowanej drodze ekspresowej S12. Nowe oznakowanie pojawi się tam w środę, 29 listopada. Zmiana ma polegać na wyłączeniu z ruchu jednej z dróg dojazdowych do obwodnicy.

Powodem planowanej zmiany są prace przy drodze dojazdowej, która wkrótce ma otrzymać ostatnią, ścieralną warstwę nawierzchni. W związku z tym będzie ona wyłączona z ruchu. Chodzi o drogę łączącą rondo północne na węźle Puławy-Wschód (Michałówka) z obwodnicą. Dotychczas to właśnie z niej korzystali wszyscy użytkownicy zmierzający w stronę nowego mostu, Zakładów Azotowych, czy Radomia. Przy wjeździe na nią pod koniec miesiąca pojawią się barierki. Ruch zostanie poprowadzony nową dojazdówką po drugiej stronie ronda.

W praktyce jadący z Puław do Radomia będą skręcali w prawo, a ci z przeciwka, jadący od Żyrzyna – w lewo. Z kolei nadjeżdżający od Radomia i ZA będą kierowani na rondo południowe. Tam do wyboru będą mieli skręt w prawo – w kierunku centrum Puław lub w lewo – w stronę Żyrzyna (Lublina, Warszawy). Dla pozostałych użytkowników, tzn. kierowców zmierzających od Żyrzyna do centrum Puław i na odwrót, nic się nie zmieni. Nadal, przez obydwa ronda, będą mogli przejechać na wprost.

Jak długo potrwają prace przy drodze dojazdowej, na razie nie wiadomo. Krzysztof Nalewajko, rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie jest zdania, że będzie to zależało przede wszystkim od pogody. Na razie z komunikatu, który inwestor otrzymał od wykonawcy wynika, że nowa organizacja ruchu na węźle Puławy-Wschód może utrzymać się do wiosny przyszłego roku.