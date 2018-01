Z mieszkania wydobywał się dym. W środku znaleziono mężczyznę

W nocy z poniedziałku na wtorek kobieta mieszkająca w budynku wielorodzinnym w Wąwolnicy poczuła zapach dymu dochodzący z mieszkania powyżej.

Strażacy, którzy weszli do środka znaleźli w nim nieprzytomnego mężczyznę. Jak się okazało, był to 60-letni mieszkaniec tego domu. Niestety, nie udało się go uratować. Mężczyzna, najprawdopodobniej zmarł w wyniku zaczadzenia. Wyjaśni to sekcja zwłok.

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru był nieszczelny przewód kominowy w piecu kaflowym, którym ogrzewane było mieszkanie.

Policjanci z Nalęczowa, pod nadzorem prokuratora szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

