Hit internetu. Radzyński pałac w klipie gwiazdy muzyki disco

Chodzi o klip do piosenki "Co tu jest grane", który na kanale Youtube ma już ponad 800 tys. wyświetleń. Pomysł na nagranie teledysku właśnie w Radzyniu narodził się spontanicznie.

– Grałem koncert w Radzyniu Podlaskim w wakacje 2016 roku i spodobało mi się bardzo to miejsce. Sam pałac zrobił ogromne wrażenie i powiedziałem managerowi, że może warto spróbować nakręcić tutaj teledysk. Sądziłem, że sprawa zostanie zapomniana, ale pewnego dnia dzwoni Marek, manager i mówi: "Paweł, mam pomysł na teledysk do numeru Co tu jest grane i możemy nakręcić go w Pałacu w Radzyniu Podlaskim". I tak to powstało – przyznaje Nowator czyli Paweł Lipski.

Sceny nagrywano w pałacowych salach, ale również na zewnętrz zabytku. W teledysku wzięli też udział radzyńscy aktorzy z teatru "Już kończymy" oraz uczniowie i absolwenci z I LO.

– Producent teledysku zwrócił się do nas o zgodę na filmowanie na terenie kompleksu pałacowo-parkowego i taką zgodę otrzymał. Efekt prac mi osobiście wydał się ciekawy. Pałac prezentuje się naprawdę okazale. Pomijając samą muzykę, która jest kwestią gustu ale z pewnością cieszy się zainteresowaniem wielu osób. To na pewno jest to promocja dla naszego miasta – zauważa Tomasz Stephan, zastępca burmistrza.

Kilka lat temu teledysk nakręcił tu inny wokalista disco-polo-Rajmund. Pałac Potockich to najcenniejszy zabytek Radzynia. Miasto chce pozyskać środki na jego modernizację.