Jechał quadem-samoróbką bez świateł po drodze krajowej. Trzy osoby w szpitalu

Dwa auta i quad własnej roboty zderzyły się w miejscowości Stasinów (pow. radzyński). Trzy osoby trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło po godzinie 20 na drodze krajowej nr 63.

23-latek kierujący tzw. „samoróbką” jechał bez oświetlenia. Jadący za nim 29-letni kierowca forda zauważył go w ostatniej chwili i próbował wyprzedzić. Doszło jednak do zderzenia, po którym czterokołowiec zjechał do rowu.