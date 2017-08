Najpiękniejszy zamek lub pałac w woj. lubelskim? Są wyniki głosowania

Na zamki i pałace woj. lubelskiego można było głosować od 7 do 13 sierpnia. Były to eliminacje do etapu centralnego, w którym weźmie udział tylko zwycięski obiekt z każdego województwa. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim, w tym prestiżowym plebiscycie rywalizował z pałacem w Kozłówce, a także zamkami w Janowcu, Lublinie oraz w Janowie Podlaskim. Do samego końca rywalizacja o pierwsze miejsce była bardzo zacięta. Ostatecznie zwyciężył radzyński pałac uzyskując 52,4 proc. głosów, wyprzedzając pałac w Kozłówce (41,1 proc.) i zamek w Janowcu (4,8 proc.).

– Plebiscyt Top 5 to kolejna okazja do darmowej promocji radzyńskiego pałacu, jak również i miasta. Wszyscy dobrze pamiętamy jak nasz obiekt, dzięki zwycięstwie w konkursie National Geographic Traveler na „7 nowych cudów Polski” stał się sławny w całej Polsce. Uważam, że nie możemy takiej okazji zmarnować, dlatego już w tym momencie zachęcam wszystkich do głosowania w etapie centralnym plebiscytu – mówi Robert Mazurek, który za pośrednictwem profilu „Kocham Radzyń Podlaski” na Facebooku zorganizował akcję głosowania na radzyńskiego kandydata.

Po zakończeniu wszystkich głosowań w etapach regionalnych odbędzie się głosowanie ogólnopolskie. Zaplanowano je od 1 do 15 września.