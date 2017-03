To już pewne. Od czerwca pociągi zatrzymają się na stacji w Bedlnie Radzyńskim (gm. Radzyń Podlaski). Walczyli o to m.in. lokalni samorządowcy.

Na położonej kilka kilometrów od Radzynia Podlaskiego stacji w Bedlnie pociągi nie zatrzymywały się od blisko 20 lat. Szansą na wznowienie ruchu jest remont linii nr 7 z Lublina do Warszawy. PKP wyznaczyło objazd linią kolejową nr 30 z Lublina przez Lubartów, Parczew, Radzyń i Łuków do Warszawy. Jednak na początku roku PKP zakomunikowało, że przystanku w Bedlnie nie przewiduje. Powodem miała być m.in. odległość stacji od Radzynia Podlaskiego i problemy techniczne z peronem.

Ale w sprawę zaangażowały się lokalne władze. Pod koniec lutego na stacji w Bedlnie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli lokalnych samorządów z reprezentacją PKP. I już widać jego efekty. – Pociągi znacznie ułatwią komunikację mieszkańcom. Okazją do wznowienia ruchu jest remont obecnej trasy kolejowej z Lublina do Warszawy. Od czerwca pociągi na tej trasie będą jeździć przez Lubartów, Parczew, Łuków, także przez Bedlno Radzyńskie – mówi Wiesław Mazurek, wójt gminy Radzyń na terenie której znajduje się stacja. – Owocem spotkania są wstępne ustalenia aby doprowadzić stacje i peron do stanu używalności. Gmina zaangażuje się w pomoc przy remoncie – dodaje wójt.

Pociągi mają zatrzymywać się w Bedlnie od 11 czerwca. – Postoje pociągów są już uwzględnione w rozkładzie jazdy. Na spotkaniu przedstawicieli przewoźników, PKP S.A. i PLK ustalono harmonogram i zakres robót koniecznych do usprawnienia peronu i budynku dworca – mówi Łukasz Kwasiborski z wydziału prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Peron ma zostać wzmocniony, pojawi się na nim nowa nawierzchnia i oznakowanie. – Naprawione zostanie również wyjście i wymienione zostaną słupy oświetleniowe. Cały teren stacji zostanie uprzątnięty i przygotowany do komfortowej obsługi podróżnych – zapewnia Kwasiborski.

Natomiast PKP S.A. zajmie się remontem elewacji, dachu, okien i drzwi budynku dworca. – Wymienione zostaną również schody wejściowe i chodnik w ich sąsiedztwie. Zakończenie prac przy budynku dworca planowane jest do końca roku – dodaje przedstawiciel biura prasowego.

Pociągi z Bedlna w stronę Warszawy będą odjeżdżać sześć razy dziennie: o godz. 6.13, 10.14, 12.20, 16.16, 18.17 i 20.07.