PolskiBus z AfarBusem z Radzynia Podlaskiego i Łukowa

PolskiBus rozpoczął współpracę z kolejnym przewoźnikiem. Tym razem to AfarBus. Dzięki temu pasażerowie z Radzynia Podlaskiego i Łukowa będą mogli dostać się do stolicy.

Od piątku przewoźnicy uruchomili dwa kursy dziennie w każdą stronę. W Warszawie z przystanku przy Placu Defilad busy odjeżdżają o godzinie 10:30 i 18:30. Następnie zatrzymują się w Łukowie na przystanku pod kościołem pw. Przemienienia Pańskiego o godzinie 12:25 oraz 20:25. A koniec trasy w Radzyniu Podlaskim na przystanku przy ul. Lubelskiej o godzinie 12:58 i 20:58.

Natomiast w kierunku Warszawy z Radzynia Podlaskiego busy odjeżdżają o godz. 7:34 i 15:34, a z Łukowa o 8:07 i 16:07.

– To już dziesiąty przewoźnik który dołącza do platformy PolskiBus.com. Miasta Lubelszczyzny, które dzięki współpracy z AfarBus wchodzą do naszej oferty mają duży potencjał i są bardzo ciekawą, nową propozycją dla naszych klientów – mówi Piotr Pogonowski, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w PolskimBusie. – Pasażerowie z Radzynia i Łukowa już teraz mogą planować swoją podróż komfortowym autokarem w atrakcyjnych cenach zaczynających się już od 1 zł plus 1 zł opłaty rezerwacyjnej – dodaje Pogonowski.

Takie ceny biletów są możliwe tylko przy rezerwacji internetowej. Bez promocji cena biletu normalnego za podróż z Radzynia do Warszawy to 26

zł. Wszystkie kursy na tej linii są realizowane przez autokary marki Setra. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację, gniazdka elektryczne i odchylane fotele.

PolskiBus.com obsługuje 16 tras, docierając do 25 polskich miast. Przypomnijmy że od lipca PolskiBus współpracuje z czołowym przewoźnikiem w Białej Podlaskiej - firmą Garden Service.