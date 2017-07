Ścieżka pieszo-rowerowa powstanie wzdłuż ruchliwego odcinka DK 19

Chodzi o ponad sześciokilometrowy odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 19. Ścieżka będzie prowadziła od wylotu przy ul. Międzyrzeckiej do Turowa. Na odcinku powstaną jeszcze przejścia dla pieszych z doświetleniem oraz kładki; oświetlone zostaną też skrzyżowania, zaplanowana jest także przebudowa czterech przepustów.

– Natężenie ruchu na wąskim pasie drogowym jest bardzo duże. Droga nie jest do tego dostosowana, nie uwzględnia rowerzystów i pieszych. Tu zginęło wiele osób – przyznaje Wiesław Mazurek, wójt gminy Radzyń, który od wielu lat starał się o tą inwestycję. Poza tym ścieżka ułatwi dojazd do niedawno otwartej stacji kolejowej w Bedlnie Radzyńskim.

Wartość inwestycji to 8,153 mln zł. – Ścieżka będzie budowana z pieniędzy budżetu państwa – podkreśla Jerzy Rębek, burmistrz Radzynia.

Samorządy miasta i gminy Radzyń Podlaski oraz gminy Kąkolewnica dołożą ze swoich budżetów tylko 5 proc. kosztów. – Bezpieczeństwo to sprawa pierwszorzędna. Ścieżka będzie ułatwieniem dla osób pracujących w zakładach znajdujących się w rejonie ul. Budowlanych, głównie B. Braun (producent narzędzi chirurgicznych), który zatrudnia ok. 300 osób i planuje podwojenie zatrudnienia w najbliższym czasie. Wiele osób będzie mogło bezpiecznie dotrzeć do pracy rowerem – podkreśla burmistrz.

Ścieżka będzie gotowa do 2019 roku. – W tym roku będą prowadzone prace studyjne związane z wykonywaniem projektów, a w przyszłym prace wykonawcze. Liczymy, że przy budowie tego ciągu zatrudnienie znajdą także mieszkańcy Radzynia i okolic – dodaje na koniec Rębek.