W toalecie na stacji zostawił 73 tys. zł. Trzy osoby podejrzane o przywłaszczenie

Do policyjnego aresztu trafiły trzy osoby podejrzane o przywłaszczenie ponad 73 tys. złotych. Pieniądze w toalecie prawdopodobnie zostawił obywatel Kazachstanu.

Do zdarzenia doszło w czwartek 25 sierpnia. Obywatel Kazachstanu w trakcie podróży zatrzymał się na stacji paliw w gm. Kąkolewnica żeby skorzystać z toalety. Przez przypadek zostawił w niej saszetkę z pieniędzmi oraz dokumenty i pojechał dalej.

Po nim do toalety wszedł młody mężczyzna. Zauważył saszetkę i po sprawdzeniu jej zawartości, wyrzucił ją przez okno w zarośla. Chwilę później zadzwonił do znajomych by zabrali saszetkę.

W tym samym czasie na terenie stacji paliw przebywali uczestnicy wycieczki autokarowej. Jedna z kobiet zauważyła leżącą saszetkę. Zabrała ją i razem z innym mężczyzną przejrzeli jej zawartość. Wsiedli do autokaru i odjechali. Chwilę później na miejsce przyjechały dwie kobiety, które zaczęły szukać saszetki w zaroślach.

W minioną sobotę kryminalni zatrzymali w hotelu w Augustowie 42-letnią kobietę w oraz 45-letniego mężczyznę. To mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, którzy zabrali saszetkę. Po przeszukaniu pokoju hotelowego zajmowanego przez małżeństwo zabezpieczono znaczną sumę pieniędzy pochodzącą z przestępstwa.

Do sprawy został także zatrzymany 24-letni mężczyzna z gm. Kąkolewnica, który wyrzucił saszetkę przez okno. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Zgodnie z prawem za przywłaszczenie mienia grozi kara do 3 lat więzienia, natomiast kradzież dokumentów zagrożona jest karą do 2 lat więzienia.