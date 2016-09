XVI Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich. "To miejsce mówi o potrzebie jedności"

Oficjalne rozpoczęcie zainaugurowała polowa msza święta, odprawiona pod symboliczną mogiłą poległych harcerzy w lesie koło wsi Sitno. Przybyłych uczestników powitał prezes oddziału Bogdan Fijałek, który następnie wszystkim zebranym przybliżył historię miejsca.

Podczas homilii, ks. Grzegorz Suwała wielokrotnie podkreślał, jak wielką odwagą wykazali się polegli w tym miejscu harcerze. – To miejsce, w którym się gromadzimy mówi o potrzebie jedności. Ta jedność wyznacza kierunek i za nią wielu oddało swoje życie. Takie uroczystości jak ta dzisiejsza są niesamowicie ważne i potrzebne po to, abyśmy zawsze pamiętali komu i za co powinniśmy być wdzięczni. Najpierw Bogu, że tak wiele razy Polskę wyprowadzał z upadku i grabieży. Później tym, którzy swoje życie oddawali za wolną Polskę, za wartości, którym służyli – mówił kaznodzieja.

Tuż po eucharystii, przedstawiciele władz oraz szkół złożyli wieńce i zapalili znicze. Nie zabrakło licznych przemówień, w których wszyscy wspominali bohaterstwo i męczeństwo poległych za nasz kraj. – Odbyliście właśnie drodzy uczniowie najważniejszą lekcję w tym roku. Lekcję, w której poznaliście jakie wartości są najważniejsze w życiu i jakimi powinniśmy się kierować. Nie zapominajmy o tych, którzy swoją krew przelali dla nas, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju i pielęgnujmy w sobie ten zwyczaj – mówił zastępca burmistrza Radzynia Tomasz Stephan.

Po zakończeniu uroczystości ponad 100 osób – dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – uczestniczyło w dwudniowym rajdzie. W jego programie znalazły się m.in. dwa etapy turystycznych marszów na orientację, konkurs krajoznawczy oraz rowerowy tor przeszkód.

W turystycznych marszach na orientację największą orientacją w terenie wykazały się Julia Kojtych i Agata Kościuczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Wśród gimnazjalistów zwyciężył Marcin Krasucki z Woli Osowińskiej, a w kategorii najstarszej Mateusz Adamowicz i Patryk Karpiński z ZSP w Radzyniu Podlaskim. W konkursie krajoznawczy największą wiedzę zaprezentowali: Małgorzata Zielant ze Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej, Julia Żurawska z Gimnazjum w Woli Osowińskiej i Julia Jankowska z I LO w Radzyniu Podlaskim. Z kolei największym sprytem w rowerowym torze przeszkód - w kategorii dziewcząt - wykazały się: Aleksandra Cieślak z Woli Chomejowej, Izabela Skowron i Julia Żurawska z Woli Osowińskiej oraz Ewelina Karpiuk z LO w Wisznicach. Wśród chłopców byli to: Kacper i Marcin Krasucki z Woli Osowińskiej a także Sebastian Kopiś z I LO w Radzyniu Podlaskim.

Organizatorem rajdu był Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Radzyniu Podlaskim, we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zespołem Szkół w Białej. Finansowego wsparcia imprezie udzieliły: Urząd Marszałkowski w Lublinie, a także Miasto i Gmina Radzyń Podlaski.