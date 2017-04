Zawracał i potrącił 66-latka na skuterze

Kierowca auta nie zauważył mężczyzny na skuterze i zawracając potrącił go. 66-latek trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 16:30 w miejscowości Brzozowica Duża. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Citroen, 29-letni mieszkaniec gm. Kąkolewnica zawracając nie zauważył jadącego z przeciwnego kierunku motorowerzysty. Doszło do zderzenia. Motorowerem kierował 66-letni mieszkaniec gm. Trzebieszów. W wyniku wypadku kierujący jednośladem doznał obrażeń ciała i trafił do radzyńskiego szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.