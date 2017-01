Złapali w klatkę jastrzębia i zabili. Chodziło o gołębie

Policjanci we wskazanym miejscu znaleźli pustą pułapkę żywołowną. Ustalili również, że do zabicia ptaka doszło na początku listopada ubiegłego roku. Następnego dnia po zgłoszeniu funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w przestępstwie.

Byli to 50-letni mieszkaniec gm. Kąkolewnica oraz 26-letni mieszkaniec powiatu łukowskiego. Policjantom tłumaczyli, że chodziło o zabite przez drapieżnika gołębie.

W poniedziałek mężczyźni usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. Starszy z nich odpowie za posiadanie urządzenia przeznaczonego do kłusownictwa oraz zabicie jastrzębia, 26-latek odpowie za zabicie ptaka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.

– Przypominamy, że „Zielona strefa" powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją – apeluje st. asp. Barbara Salczyńska - Pyrchla, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.