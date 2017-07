ARiMR: 300 tysięcy złotych na tzw. małe przetwórstwo

Do 300 tysięcy złotych ( jako refundację części poniesionych kosztów) mogą dostać rolnicy, który chcą produkować soki z owoców i warzyw, wino gronowe lub cydr. Ruszył nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo czyli „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Można je składać do 3 sierpnia.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. Maksymalna – 300 tys. zł. O wsparcie mogą ubiegać się osoby ubezpieczone w KRUS, które zamierzają przetwarzać produkty rolne w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności gospodarczej. To np. produkcja wyrobów z mięsa (włączając wyroby z mięsa drobiowego), przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków, produkcja soków z owoców i warzyw, przetwórstwo mleka i wyrób serów czy też produkcja win gronowych, cydru i win owocowych.

– Dofinansowanie można otrzymać m.in. na zakup maszyn i urządzeń czy też adaptację pomieszczeń – informuje Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mieszkańcy naszego województwa składają wnioski w siedzibie lubelskiego oddziału regionalnego ARiMR. – Wnioski będą rozpatrywane w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego – dodaje dyr. Gałaszkiewicz.

O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydować suma uzyskanych punktów. Pod uwagę będzie brany m.in. wiek składającego wniosek, jak też „innowacyjność” jego projektu.