Pomoc dla producentów mleka. Wnioski można składać do 12 pażdziernika

Do 12 października można składa wnioski o pomoc finansową na drugi okres ograniczenia produkcji mleka krowiego. Rolnicy, którzy uzyskali zezwolenie na ograniczenie produkcji mleka w pierwszym okresie nie mogą ponownie ubiegać się o wsparcie.

O pomoc finansową mogą występować rolnicy, którzy w lipcu 2016 r. dostarczyli mleko do podmiotów skupujących. Rolnicy muszą też zobowiązać się do ograniczenia dostaw mleka w jednym z czterech wyznaczonych trzymiesięcznych okresów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku kalendarzowego tzw. okresu referencyjnego.

– Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50 procent ilości mleka dostarczanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym – podaje Karolina Dziewulska-Siwek, rzecznik prasowy Agencji Rynku Rolnego.

Wnioski za pierwszy okres ograniczenia produkcji (październik – grudzień 2016 r.) można było składać do 21 września. Do Oddziału Terenowego ARR w Lublinie wpłynęło ponad 360 wniosków.

Natomiast 12 października, o godz. 12 upływa termin na złożenie wniosków na drugi okres ograniczenia produkcji mleka (listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.).

ARR zaznacza, że rolnicy, którzy złożyli wnioski we wrześniowym terminie i otrzymali zgodę na ograniczenie produkcji mleka ponownie o wsparcie nie mogą się już ubiegać.

– Producenci, którzy uzyskali zezwolenie na dokonanie redukcji w I okresie ograniczenia nie mogą ubiegać się o pomoc. Ponowne złożenie wniosku na II okres ograniczenia skutkuje odrzuceniem wniosku z I i II okresu – przestrzega Dziewulska-Siwek.

Na razie do OT ARR w Lublinie nie wpłynął jeszcze żaden wniosek dotyczący II okresu ograniczenia produkcji mleka.

– Nie ma zainteresowania drugim naborem – informuje Marek Wojciechowski, zastępca dyrektora OT ARR w Lublinie, który jednocześnie podkreśla, że rolnicy składają wnioski bliżej wyznaczonego terminu.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do właściwego dla producenta mleka Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu będą odrzucone.