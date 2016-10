Pomoc klęskowa dla rolników. Pora złożyć wniosek

Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, o ile straty, które ponieśli w danej uprawie wynoszą co najmniej 70 procent. Do pomocy kwalifikują się też szkody powstałe na powierzchni co najmniej 70 procent upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

W grupie tej znajdą się m.in. rolnicy z gminy Potok Wielki w powiecie janowskim, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku czerwcowej nawałnicy.

– Mamy ok. 20 protokołów z szacowania strat w gospodarstwach rolnych, które kwalifikują się do tego wsparcia – usłyszeliśmy wczoraj w Urzędzie Gminy Potok Wielki.

W skali województwa takich gospodarstw może być około tysiąca. – Mamy protokoły z 2017 gospodarstw rolnych –mówi Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego. – Szacujemy, że połowa z nich będzie się kwalifikowała do tej formy pomocy.

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski na pomoc klęskową do 31 października w biurach powiatowych ARiMR. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód i kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile w dniu wystąpienia szkody co najmniej 50 procent powierzchni upraw rolnych było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawki pomocy

W przypadku rolników ubezpieczonych:

• 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc. spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę

• 100 zł na 100 mkw. powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70 proc.

Jeśli rolnik nie posiada polisy ubezpieczeniowej podane wyżej stawki będą o połowę niższe.