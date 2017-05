Lubelska Miss Studentek: finał już w czwartek. Te dziewczyny walczą o tytuł (zdjęcia)

To już dziesiąta edycja konkursu, który organizują samorządy studenckie razem z agencją Promoters.

– Chcemy wyeksponować fakt, że wiele dziewczyn, które brały udział w konkursie robi w życiu, ciekawe rzeczy i osiąga sukcesy – mówi Małgorzata Urbaś, organizatorka wyborów, finalistka Miss Studentek 2014.

Podczas tegorocznej gali zaprezentuje się 17 finalistek wyłonionych podczas castingów.

– Tradycyjnie zgłosiło się wiele studentek pochodzących z Ukrainy. Często zarzuca się naszemu konkursowi, że to lubelska ukraińska miss. Nic nie poradzimy na to, że mamy w Lublinie wiele wspaniałych studentek zza wschodniej granicy – mówi Urbaś. – Ponadto, Ukraińcy inaczej podchodzą do kwestii piękna. Wydaje się, że tam nie ma stereotypu, że piękna kobieta nie grzeszy inteligencją. Stąd zapewne wielkie zainteresowanie właśnie studentek zza Buga.

Oprócz trzech głównych tytułów, zostaną także przyznane tytuły: Miss Wdzięku, Miss Foto, Miss Publiczności, Miss Internetu (głosowanie trwa) oraz Najsympatyczniejsza Miss.

Finalistki zaprezentują się w sukienkach Mix&Match, strojach casualowych oraz kostiumach kąpielowych. Podczas finałowego pokazu i koronacji zaprezentują się w sukienkach zaprojektowanych przez Aleksandrę Młynarską.

Początek imprezy o godz. 19. Bilety (10 zł – studencki, 15 zł – normalny) dostępne w Padbarze (Grodzka 1) oraz na stronie www.lubelskamiss.pl.