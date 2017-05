Izabela Turuta została Miss PSW w Białej Podlaskiej

- Pierwszy raz brałam udział w takim konkursie. Namówiła mnie do tego koleżanka. Jeszcze to do mnie nie dotarło że wygrałam- przyznała tuż po ogłoszeniu wyników Izabela, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa narodowego.

- Sam konkurs to jest świetna zabawa i przygoda. Nawiązałam nowe znajomości. Nie było konkurencji pomiędzy nami, raczej sobie pomagałyśmy - opowiada Miss PSW 2017. - Wystąpienie przed kilkusetosobową publicznością to przełamywanie swoich barier. Jeszcze kilka lat temu nie odważyłabym się wystąpić, ale trzeba brać życie pełną garścią - zaznacza Izabela.

Na co dzień stara się dbać o swoją figurę zdrowo odżywiając i ćwicząc. - Nie wiem jednak czy jestem taka idealna - żartuje.

Najlepiej czuła się w wieczorowej kreacji. W sumie, dziewczyny prezentowały się w trzech odsłonach. Zdaniem męskiej części publiczności, zabrakło prezentacji w strojach kąpielowych. Ale doping i tak był spory, bo aula PSW im. Papieża Jana Pawła II była wypełniona po brzegi.

Po wręczeniu korony Miss, Izabela pozowała do zdjęć z fanami. - Postaram się teraz godnie reprezentować uczelnię w konkursie ogólnopolskim Miss PSW- zapewnia zwyciężczyni.