„Masza i Niedźwiedź”. Od serialu do czasopisma

Choć z sentymentem wspominamy „Wilka i Zająca” to wraz z odejściem słusznie minionej epoki trochę trzeba było poczekać na tak popularny serial animowanych pochodzący zza naszej wschodniej granicy. To się zmieniło, bo teraz kilkuletnie dziewczynki poznają przygody „Maszy i Niedźwiedzia”.

Wraz z rosyjskim serialem emitowanym od kilku miesięcy w telewizji, w kioskach pojawił się właśnie pierwszy numer dwumiesięcznika „Masza i Niedźwiedź”. Są tu historyjki komiksowe, gry planszowe, zadania plastyczne, a także… kulinarne. Mała czytelniczka razem z Maszą przygotuje „Słońce na talerzu”. Co to takiego? Sprawdźcie sami. Razem z czasopismem jest też prezent w postaci bączka do puszczania.

Wydawnictwo Egmont oprócz magazynu wydało też książeczkę „Masza i Niedźwiedź. Przygody urwiski”. To propozycja szczególnie dla tych z młodych czytelników, którzy interesują się plastyką. Są tu m.in. kolorowanki i zagadki do rozwiązywania.