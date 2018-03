Milionerzy TVN. 21.03.2018 drugi raz padł milion w Milionerach. Wygrała Maria Romanek. Kim jest zwyciężczyni Milionerów? Sprawdź pytanie za milion.

Milionerzy. 21.03.2018. Pytanie za milion złotych

Ile to jest 1111 razy 1111 jeśli 1 razy 1 to 1 a 11 razy 11 to 121 A) 12 321 B) 1 234 321 C) 111 111 111 D) 123 454 321 Prawidłowa odpowiedź to B) 1 234 321 Pani Maria Romanek wygrała milion w Milionerach!

Maria Romanek - Milionerzy. Kim jest zdobywczyni miliona?

Pani Maria Romanek jest emerytowaną polonistką z miejscowości Bezmiechowa Dolna na Podkarpaciu. >>> Milionerzy. 21.03.2018. Pytanie za 500 tys. zł Za 30 Judaszowych srebrników arcykapłani kupili kawałek ziemi nazywany Polem Garncarza, który przeznaczyli na: A) Plantację oliwek B) Wybieg dla lwów C) Cmentarz dla cudzoziemców D) Targowisko Prawidłowa odpowiedź to: C) Cmentarz dla cudzoziemców Milionerzy. 21.03.2018. Pytanie za 250 tys. zł Symbol waluty euro to stylizowana grecka litera. Która? Prawidłowa odpowiedź to: D) Epsilon >>> Milionerzy. Czy to już dziś padnie druga główna wygrana w programie TVN? Tego jeszcze nie wiadomo, początek programu o godz. 20.55. Do tej pory główna nagroda w polskiej wersji Milionerów padła tylko raz – w odcinku numer 662 wyemitowanym 28 marca 2010 roku. Ale już od kilku dni wiadomo, że w tym miesiącu po raz kolejny padnie główna wygrana. Na razie odcinek z kolejnym zwycięzcą nie został jeszcze wyemitowany.

Milionerzy 21.03.2018. Padnie główna wygrana? Kto wygra milion?

W dzisiejszym odcinku Milionerów o główną wygraną będzie walczyć pani Maria. Do tej pory szło jej bardzo dobrze. We wczorajszym odcinku zdobyła już 75 tys. złotych. Ma też do wykorzystania dwa koła ratunkowe. Czy to właśnie pani Maria sięgnie po milion?

Milionerzy TVN. Zasady gry

Jak wygląda gra w Milionerów? Do etapu właściwego teleturnieju zawodnik kwalifikuje się poprzez rundę eliminacyjną "Kto pierwszy, ten lepszy", w której bierze udział 6 osób. Następnie gracz odpowiada już sam. Aby wygrać główną nagrodę w Milionerach, która wynosi 1 mln zł, gracz musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Ma do wykorzystania też trzy koła ratunkowe: publiczność, pytanie do przyjaciela i pół na pół.