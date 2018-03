FILM

Tamte dni, tamte noce

Czas mroku

Dunkierka

Uciekaj!

Lady Bird

Nić widmo

Czwarta władza

Kształt wody

Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri

AKTOR

Timothy Chalamed – Tamte dni, tamte noce

Daniel Day Lewis – Nić widmo

Daniel Kaluuya – Get Out

Gary Oldman – Czas mroku

Denzel Washington – Romans J. Israel Esquire

AKTORKA

Sally Hawkins – KSztałt wody

Francis McDormand – Trzy Billboardy

Margot Robbie – Ja, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – Czwarta władza

AKTOR DRUGOPLANOWY

Willem Dafoe – Florida Project

Woody Harrelson – Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri

Richard Jenkins – Kształt Wody

Christopher Plummer – Wszystkie pieniądze świata

Sam Rockwell – Trzy Billboardy za Ebbing, Missour

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Mary J. Blige – Mudbound

Allison Janney – Ja, Tonya

Leslie Malfive – Phantom Thead

Laurie Metcale – Lady Bird

Octavia Spencer – Kształt wody

REŻYSER

Christopher Nolan – Dunkierka

Jordan Peele – Get Out

Greta Gerwig – Lady Bird

Paul Thomas Anderson – Nić widmo

Guillermo del Toro – Kształt wody

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Tamte dni, tamte noce

The Disaster Artist

Logan: Wolverine

Gra o wszystko

Mudbound

SCENARIUSZ ORYGINALNY

I tak cię kocham

Get Out

Lady Bird

Kształt wody

Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri



FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

Fantastyczna kobieta

L'insulte

The Square

Dusza i ciało

Niemiłość

DOKUMENT

Faces Places

Icarus

Last Man in Aleppo

Strong Island

ANIMACJA

Dzieciak rządzi

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Twój Vincent

PIOSENKA

Mighty River - Mudbound

Mystery of Love - Tamte noce, tamte dni

Remember me - Coco

Stand Up For Something - Marshall

This is me - Król rozrywki

MUZYKA

Dunkierka

Nić widmo

Kształt wody

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi

Trzy billboardy za Ebbing Missouri

ZDJĘCIA

Blade Runner 2049

Czas mroku

Dunkierka

Mudbound

Kształt wody

MONTAŻ

Baby Driver

Dunkierka

Jestem najlepsza. Ja, Tonya

Kształt wody

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

EFEKTY SPECJALNE

Blade Runner 2049

Strażnicy Galaktyki vol. 2

Kong: Wyspa Czaszki

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi

Wojna o planetę małp

DŹWIĘK

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkierka

Kształt wody

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi

MONTAŻ DŹWIĘKU

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkierka

Kształt wody

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi

SCENOGRAFIA

Piękna i Bestia

Blade Runner 2049

Czas mroku

Dunkierka

Kształt wody

KOSTIUMY

Piękna i Bestia

Czas mroku

Nić widmo

Kształt wody

Powiernik królowej

CHARAKTERYZACJA

Czas mroku

Powiernik królowej

Cudowny chłopak

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

Facing Mecca

Icebox

Lost Face

My Nephew Emmett

Rise of a Star

The Silent Child

Watu Wote: All of Us

Witnesses

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

Alone

Edith+Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Kayayo – The Living Shopping Baskets

Knife Skills

116 Cameras

Ram Dass, Going Home

Ten Meter Tower

Traffic Stop

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes