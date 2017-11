Program TV: Filmowy weekend 24-26 listopada. Co warto zobaczyć?

Piątek, 24 listopada:



Życie jest piękne, reż. Roberto Benigni, TVP 1, godz. 21.25



Zdobywca trzech Oscarów. Wspaniały, poruszający a przy tym groteskowy film Roberto Benigniego. Zamknięty w obozie koncentracyjnym wraz z synem Guido próbuje przekonać chłopca, że okrutna rzeczywistość jest jedynie formą zabawy dla dorosłych. Jedyna w swoim rodzaju mieszanka slapsticku i dramatu wojennego, w którym ciepły humor idą pod rękę z obrazem tragedii. Nikt więcej nie opowiedział o Holokauście tak, jak Benigni.



World War Z, reż. Marc Forster, TVN, godz. 20



Propozycja dla miłośników postapokaliptycznego kina z zombie w roli głównej. Pracownicy ONZ starają się powstrzymać pandemię zombie, która zagraża istnieniu ludzkiej rasy. Za kamerą znakomity reżyser Marc Forster, przed kamerą Brad Pitt. Niestety film z kategorią wiekową PG-13 i miałkim scenariuszem nie podbił światowych kin, jednak jako niezobowiązująca rozrywka na piątkowy wieczór może okazać się idealny.



Marzenia o karierze, reż. Sidney Lanfield, TVP Kultura, godz. 20.25



TVP Kultura proponuje sentymentalny powrót do klasycznego kina hollywoodzkiego. Impresario Martin Cortland wpada nie lada kłopoty, gdy jego żona odkrywa u niego diamentową bransoletkę przeznaczoną dla innej kobiety. Stara się jej udowodnić, że nie ma romansu z jedną z tancerek. Barwny i przezabawny musical z legendarnymi Ritą Hayworth i Fredem Astairem w rolach głownych.



Sobota, 25 listopada:



Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości, reż. Laurent Tirard, Stopklatka TV, godz. 17.40



50 r. p.n.e. Cezar zmierza w stronę Brytanii, zdobywając po drodze wszystkie napotkane wioski. Przerażona królowa Brytów prosi o pomoc Galów pojących się magiczną miksturą. Kolejna aktorska wersja przygód Asterixa i Obelixa. Dla miłośników konwencji pozycja obowiązkowa. Na ekranie zobaczymy m.in. Gerarda Depardieu i Catherine Deneuve.



Zawieście czerwone latarnie, reż. Yimou Zhang, TVP Kultura, godz. 16.05



Niemająca perspektyw na ukończenie szkoły nastoletnia Songlian wychodzi za mąż. Po przybyciu do siedziby swojego małżonka musi nauczyć się żyć w nowym środowisku. Ceniony, przepiękny wizualnie film ukazujący sytuację kobiet w Chinach na początku XX wieku.



Piksele, reż. Chris Columbus, Polsat, godz. 20.05



Obcy źle interpretują kanały z klasycznymi grami wideo, traktują je jako wypowiedzenie wojny i atakują Ziemię. Z cyberprzestrzeni wyłaniają się kultowi bohaterowie: Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Centipede i kosmici ze Space Invaders chcący zamienić świat w piksele. Efektowna komedia familijna z gwiazdorską obsadą.



Niedziela, 26 listopada:



Troja, reż. Wolfgang Petersen, TVN, godz. 21.35



Ekranizacja epopei Homera opowiadająca o walce Greków pod murami Troi, aby odbić porwaną królową Sparty. W rolach głównych Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom i Diane Kruger. Widowiskowe, epickie kino kostiumowe ze znakomitymi pojedynkami i angażującą historią.



Aleksander, reż. Olivier Stone, TV Puls, godz. 20



Niedzielna konkurencja dla “Troi”. W tym przypadku możemy śledzić losy legendarnego Aleksandra Macedońskiego, który w IV wieku p.n.e. podbił większość ówczesnego świata i stworzył imperium rozciągające się od Grecji aż po Indie. Na ekranie błyszczą Colin Farell, Angelina Jolie i Anthony Hopkins.



The Hurt Locker, reż. Kathryn Bigelow, Stopklatka TV, godz. 20



Za ten film Kathryn Bigelow otrzymała Oscara, wpisując się do historii jako pierwsza kobieta-reżyser z tą statuetką. Akcja filmu dzieje się w Iraku i opowiada o dokonaniach elitarnej jednostki saperów. Zmuszeni do niebezpiecznej gry w kotka myszkę w zamęcie wojny, łączą swoje siły, gdyż w miejscu, w którym sie znajdują każdy człowiek może się okazać potencjalnym wrogiem, a każdy obiekt - śmiertelną bombą.