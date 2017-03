Przerażające "Polowanie", legendarni "Poszukiwacze zaginionej Arki" i kolejna część młodzieżowego hitu "Igrzyska Śmierci". Sprawdź, co warto obejrzeć w ten weekend w TV.

Piątek, 31 marca:

„Kapitan Ameryka. Zimowy Żołnierz”, reż. Anthony i Joe Russo, TVN, godz. 20

W ubiegłym tygodniu TVN zaprosił widzów na spotkanie z całą drużyną Avengers. Tym razem będzie można obejrzeć film „Kapitan Ameryka. Zimowy Żołnierz” o solowych przygodach Steve’a Rogersa, w którym gościnnie pojawiają się takie postaci znane z uniwersum, jak Czarna Wdowa czy Nick Fury. Główny bohater zostaje wplątany w sieć zagrażającej całemu światu intrygi. Kiedy już wreszcie kryzys wydaje się być zażegnany, niespodziewanie pojawia się nowy, potężny wróg – Zimowy żołnierz. To jeden z najlepszych filmów z kinowego uniwersum Marvela. Mimo superbohaterskiej otoczki twórcy zrealizowali przede wszystkim rasowy thriller polityczny, który ogląda się w nieustającym napięciu.

„Bunt na Bounty”, reż. Roger Donaldson, TVP 1, godz. 21.30

Kapitan Bligh relacjonuje przed sądem okoliczności utraty okrętu, którym dowodził. Statek został przejęty przez zbuntowanych marynarzy, nieskorych do wypełniania jego despotycznych rozkazów. Klasyczne kino z Melem Gibsonem i Anthonym Hopkinsem w rolach głównych. Film stanowi remake kultowej produkcji z 1935 roku.

„Agora”, reż. Alejandro Amenebar, Stopklatka TV, godz. 20

Aleksandria, początek V wieku naszej ery. Bohaterem filmu jest niewolnik Davus, zakochany w swojej pani – wybitnej filozofce i astronomce Hypatii. Podczas gdy Hypatia ze wszystkich sił stara się uratować od zapomnienia wiedzę i mądrość starożytnego świata przed narastającym fundamentalizmem religijnym, Davus jest rozdarty pomiędzy miłością a nową religią, która obiecuje wolność. Film znakomitego Chilijczyka Alejandro Amenebara, twórcy takich produkcji jak „Inni” czy „Otwórz oczy”.

„Szybcy i Wściekli: Tokio Drift”, reż. Justin Lin TV Puls, godz. 20

Trzecia odsłona popularnej serii o nielegalnych wyścigach samochodowych. Tym razem akcja przenosi się do Japonii, gdzie nowy bohater, Shaun Boswell, musi przyzwyczaić się do orientalnych warunków. Mężczyzna odżywa, gdy spotyka starego kumpla. A Twinkie wprowadza go w świat japońskich "szaleńców kierownicy".

Sobota, 1 kwietnia:

„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1”, Francis Lawrence, TVP 1, godz. 21.25

TVP 1 zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Igrzyska Śmierci. W filmie z 2014 roku Katniss Everdeen niechętnie staje się symbolem buntu ludności przeciwko władzy autokratycznego Kapitolu. Mimo początkowych wahań, zgadza się jednak wziąć udział w walce dyktatorską władzą. Do obsady tego popkulturowego fenomenu dołącza w tej części Julianne Moore. Nie brak również znanych z poprzednich odsłon twarzy, z Jennifer Lawrence, Woodym Harrelsonem i Donaldem Sutherlandem na czele.

„Królewna Śnieżka”, reż. Tarsem Sing, Polsat, godz. 20.05

Jak co tydzień Polsat proponuje na sobotni wieczór kino familijne. Tym razem będzie można zobaczyć aktorską odsłonę klasycznej baśni „Królewna Śnieżka”. To mądra i zabawna opowieść, która dość wiernie odwzorowuje znaną baśń. W rolę Złej Królowej wcieliła się Julia Roberts, z kolei Śnieżkę zagrała popularna Lily Collins.

„Liberator 2”, reż. Geoff Murphy, TV Puls, godz. 20

Rzecz dla koneserów kina klasy B z czasów, gdy Steven Seagal posiadał jeszcze sporo ekranowej charyzmy. To druga część wyjątkowo udanego hitu kina akcji, w którym wystąpił m.in. Tommy Lee Jones. Kontynuacja nie może niestety pochwalić się podobną obsadą, oferuje ponadto słabszą fabułę, ale to nadal zgrabna rozrywka na sobotni wieczór. Grupa terrorystów, którą dowodzi szalony naukowiec Travis Dane, porywa Grand Continental, najwspanialszy pociąg Ameryki. Jeden z wagonów staje się centrum komputerowym, skąd Dane zamierza przejąć kontrolę nad ściśle tajnym, zdolnym zniszczyć całą planetę satelitą.

„Ringo Kid”, reż. Gordon Douglas, TVP Kultura, godz. 20.25

Remake klasycznego westernu "Dyliżans" Johna Forda, bazującego na opowiadaniu Ernesta Haycoxa "Dyliżans do Lordsburga". Film opowiada historię dyliżansu i jego pasażerów przeprawiającego się przez tereny Indian, a w wyniku zaistniałych kłopotów pokazuje prawdziewe oblicze pasażerów...

„21 Jump Street”, reż. Phil Lord, Christopher Miller, TVN 7, godz. 20.50

Filmowa wersja kultowego serialu z lat 80-tych. Dwóch policjantów dostaje za zadanie wrócić do liceum i rozpracować dealerów narkotyków. Dużo humoru, ciekawa obsada (na drugim planie oscarowa Brie Larson i Johnny Depp) i intrygujący scenariusz, który z jednej strony oparty jest na typowych gagach niskich lotów, z drugiej jednak w pełni świadomie ogrywa popularne w kinie akcji schematy i bawi się konwencją.

Niedziela, 2 kwietnia:

„Poszukiwacze zaginionej Arki”, reż. Steven Spielberg, TVN, godz. 21.35

Pierwsza część legendarnej serii Stevena Spielberga o przygodach archeologa Indiany Jonesa. Bohater wyrusza do Egiptu, gdzie prawdopodobnie odkryto miejsce przechowywania Arki Przymierza. Nie może dopuścić, by trofeum znalazło się w rękach nazistów. Znakomita przygoda, która nie starzeje się mimo upływu ponad 30 lat, oferująca znakomite jak na owe czasy efekty specjalne i dużo dobrej zabawy. Film zdobył cztery Oscary.

„Mission: Impossible 2”, reż. John Woo, TVN 7, godz. 20

Druga część przygód słynnego agenta Ethana Hunta. Tym razem mężczyzna zostaje wysłany do Sydney zadaniem wykradzenia śmiercionośnego wirusa zmutowanej grypy "Chimery" z łap bezwzględnych terrorystów. Dużo akcji, jak przystało na reżysera Johna Woo, plus świetny soundtrack to tylko niektóre z zalet filmu. Wrażenie może robić obsada, w której poza Tomem Cruisem, znaleźli się m.in. Anthony Hopkins, Thandie Newton i Brendan Gleeson.

„Polowanie”, reż. Thomas Vinterberg, TVP Kultura, godz. 20.20

Znakomity dramat w reżyserii jednego z twórców Dogmy, Thomasa Vinterberga. Podopieczna Lucasa oskarża go o molestowanie seksualne. Mężczyzna robi wszystko, aby udowodnić swoją niewinność. Niejednoznaczny, przerażający, poruszający do głębi film, w którym brawurową rolę wykreował Mads Mikkelsen, który w 2012 otrzymał za nią Złotą Palmę podczas festiwalu w Cannes. Na drugim planie cała czołówka skandynawskich gwiazd.