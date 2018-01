Program TV: Filmowy weekend 6-7 stycznia. Co warto zobaczyć?

Sobota, 6 stycznia:



Spectre, reż. Sam Mendes, TVP 1, godz. 20.15



Ostatnia jak do tej pory odsłona przygód Jamesa Bonda. Tym razem Agent 007 stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji SPECTRE. Kluczem do tego jest tajemnicza obrączka. U boku wcielającego się w główną rolę Daniela Craiga zobaczymy m.in. Christopha Waliza, Lee Seydoux i Monicę Bellucci.



Tajemnice lasu, reż. Rob Marshall, TVN, godz. 20



Starające się o dziecko małżeństwo dowiaduje się, że Czarownica rzuciła na nich urok. Aby go zdjąć, wyruszają do lasu zamieszkałego przez baśniowe postacie. Mroczne fantasy utrzymane w konwencji musicalu, w którym mieszają się wątki znane z klasycznych baśni, od Czerwonego Kapturka po Kopciuszka. Dodatkowym atutem produkcji jest wypełniona gwiazdami obsada.



Obcy: Przebudzenie, reż. Jean-Pierre Jeunet, Stopklatka TV, godz. 20



Czwarta część kultowej serii o kosmicznej bestii. Tym razem za kamerą stanął francuski magik, twórca „Amelii” – Jean-Pierre Jeunet. Po ponad dwustu latach Ripley wraca do życia dzięki zaawansowanej technice klonowania, podczas której jej DNA zmieszano z materiałem genetycznym obcego. Kolejny przykład znakomitej rozrywki spod znaku sci-fi.



Niedziela, 7 stycznia:



Gwiezdne Wojny: Część IV – Nowa nadzieja, reż. George Lucas, TVN, godz. 20



TVN kontynuuje emisję sagi Gwiezdnych Wojen. Tym razem wracamy do przeszłości, do pierwszego filmu z 1979, choć w kontekście fabularnym, jest to chronologicznie czwarta część. Złowrogie Imperium zawładnęło galaktyką. Uwięzionej przez Dartha Vadera księżniczce Lei z nieoczekiwaną pomocą przyjdą kosmiczny przemytnik Han Solo i młody Luke Skywalker. Film na ma koncie 6 Oscarów i do dziś uchodzi za jedną z najważniejszych produkcji sci-fi w historii kina.



W ciemności, reż. Agnieszka Holland, TVP Kultura, godz. 20



Nominowany do Oscara film Agnieszki Holland. Podczas II wojny światowej drobny złodziejaszek ze Lwowa, Leopold Socha, pomaga grupce Żydów z getta ukrywać się w kanałach. W roli głównej doskonały Robert Więckiewicz.



Piękny umysł, reż. Ron Howard, Stopklatka TV, godz. 20



Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba. Nagrodzony czterema Oscarami dramat z Russellem Crowe w roli głównej.