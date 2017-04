Program TV: Filmowy weekend 7-9 kwietnia. Co warto zobaczyć?

Kolejna odsłona przygód "Szybkich i wściekłych", klasyczny "Wilkołak" z 1941 roku, dwie familijne produkcje Tima Burtona czy kultowe animacje, to tylko niektóre z filmowych propozycji stacji telewizyjnych na weekend. Sprawdźcie, co warto zobaczyć w TV w najbliższych dniach.

Piątek, 7 kwietnia:

Szybcy i wściekli 5, reż. Justin Lin, TVN, godz. 20

TVN kontynuuje emisję serii filmowej „Szybcy i wściekli”. Tym razem będzie można obejrzeć piątą odsłonę słynnego cyklu. W nakręconej w 2011 roku produkcji bohaterowie z Dominiciem Toretto na czele narażają się niebezpiecznemu gangsterowi, organizują ryzykowny napad i muszą wymknąć się ścigającemu ich nieustępliwemu agentowi. Miłośnicy serii, podobnie jak w poprzednich częściach, znajdą tu świetną zabawę, piękne kobiety i samochody. Do cyklu dołącza w tej części Dwayne Johnson.

Człowiek w ogniu, reż. Tony Scott, TV Puls, godz. 20

Bohaterem filmu jest Amerykanin John Creasy, nieustannie zmagający się z demonami przeszłości. Często zagląda do kieliszka, ma myśli samobójcze, poszukuje sensu życia. Jego przyjaciel Rayburn znajduje mu w Meksyku posadę ochroniarza dziewczynki imieniem Pita Ramos, która jest córką bogatego Meksykanina Samuela i Amerykanki Lisy. „Człowiek w ogniu” to jeden z najlepszych filmów w dorobku nieżyjącego już Tony’ego Scotta, z kapitalną rolą Denzela Washingtona oraz udziałem dziecięcej wówczas gwiazdy – Dakoty Fanning.

Charlie i fabryka czekolady, reż. Tim Burton, TVN Siedem, godz. 20

Familijna produkcja w reżyserii naczelnego magika Hollywood – Tima Burtona. Jest to opowieść o ubogim chłopcu Charliem, który znajduje jeden z pięciu złotych biletów, który umożliwia mu zwiedzenie ogromnej fabryki czekolady. Na miejscu chłopiec poznaje ekscentrycznego właściciela fabryki – Willy’ego Wonkę. To barwna produkcja dla całej rodziny, z udziałem takich gwiazd, jak Johnny Depp, Helena Bonham Carter czy Christopher Lee.

Wilkołak, rez. George Waggner, TVP Kultura, godz. 20.25

TVP Kultura zaprasza na ostatnią odsłonę cyklu „Monster Movies”, w ramach którego przez kilka dni prezentowane były kultowe filmy o potworach z wytwórni Universal. Tym razem będzie można zobaczyć „Wilkołaka” z 1941 roku. Bohaterem produkcji jest Larry Talbot, który po powrocie do Szkocji odwiedza obóz cyganów. Mężczyzna zostaje ugryziony przez wilkołaka. Odtąd przy każdej pełni księżyca zmienia się w monstrum. W filmie wystąpiły ówczesne gwiazdy Hollywood, m.in. Lon Chaney Jr., Ralph Bellamy czy niezapomniany Bela Lugosi. Produkcja doczekała się niezliczonej ilości remake’ów.

Sobota, 8 kwietnia:

Jak wytresować smoka 2, reż. Dean DeBlois, Polsat, godz. 20.05

Jak w każdą sobotę telewizja Polsat zaprasza wieczorem przed telewizory dużych i małych miłośników bajek. W tę sobotę będzie można obejrzeć kontumację słynnego „Jak wytresować smoka”. W drugiej części, pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi, Czkawka i Szczerbatek stają do obrony wyspy Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a także tajemniczym Smoczym Jeźdźcem.

Madagaskar 2, reż. Eric Darnell, Tom McGrath, TVN, godz. 20

Również TVN zaprasza przed telewizory całe rodziny na seans brawurowej animowanej komedii „Madagaskar 2”. Lew, zebra, żyrafa i hipopotamica próbują wrócić do Nowego Jorku. Gdy ich samolot ulega awarii i rozbija się na terenie Afryki, lew Alex poznaje swoich rodziców. W drugiej odsłonie słynnej animacji powracają ulubieni bohaterowie, z czwórką rezolutnych pingwinów i lemurem Julianem na czele.

Alicja w krainie czarów, reż. Tim Burton, TVN Siedem, godz. 19

TVN Siedem ponownie zaprasza na familijną produkcję Tima Burtona. Tym razem jednak będzie można zobaczyć jego wersję słynnej „Alicji w krainie czarów”. Dziewiętnastoletnia bohaterka wraca do krainy z dzieciństwa, gdzie dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest zdetronizować Królową Kier. Film zdobył dwa Oscary. Główną rolę zagrała Australijka polskiego pochodzenia – Mia Wasikowska.

Mściciel, reż. Clint Eastwood, TVP Kultura, godz. 20.25

Pozycja dla miłośników klasycznego westernu oraz twórczości legendarnego Clinta Eastwooda. Charyzmatyczny aktor tym razem stanął po obu stronach kamery. Bohaterem reżyserowanej przez niego produkcji jest tajemniczy jeździec, który zjawia się w skrywającym mroczny sekret miasteczku Lago. Właściciele lokalnej kopalni wynajmują go do ochrony przed bandytami, którzy po wyjściu z więzienia chcą zemścić się na mieszkańcach. W „Mścicielu” Eastwood odwołuje się do słynnej trylogii Sergio Leone, podobnie jak w filmach Włocha, kreując bezimiennego bohatera poszukującego zemsty i sprawiedliwości.

Niedziela, 9 kwietnia:

Indiana Jones i ostatnia krucjata, reż. Steven Spielberg, TVN, godz. 21.35

Trzecia część słynnej trylogii Stevena Spielberga o przygodach nieustraszonego archeologa Indiany Jonesa. Tym razem bohater musi ratować porwanego przez nazistów ojca, który zna miejsce przechowywania świętego Graala. Rolę ojca Indiany Jonesa zagrał Sean Connery. Warto też dodać, że w filmie pojawia się wątek z młodości tytułowego bohatera, w którego postać wcielił się nieżyjący River Phoenix, starszy brat popularnego dziś Joaquina.

Gunman: Odkupienie, reż. Pierre Morel, TV Puls, godz. 20

To propozycja dla miłośników kina akcji. Międzynarodowy szpieg - James Terrier, aby oczyścić swoje imię, ucieka przed organizacją, dla której pracował. Za kamerą staoi Pierre Morel, twórca takich produkcji jak „Uprowadzona” czy „13 Dzielnica”. W rolach głównych Sean Penn, Javier Bardem, Ray Winstone i Idris Elba.

Mission: Impossible III, reż. J.J. Abrams, TVN Siedem, godz. 20

Trzecia część przygód nieśmiertelnego agenta Ethana Hunta. W filmie z 2006 roku Tom Cruise powraca do swojej ikonicznej roli, aby pokrzyżować plany bezwzględnego handlarza bronią, Owena Daviana. Przy pomocy trójki agentów Ethan próbuje go schwytać, a także uratować swoją niedawno poślubioną żonę Julię. Za reżyserię trzeciej odsłony cyklu odpowiada J.J. Abrams, twórca kultowego serialu „Zagubieni” oraz nowych odsłon „Star Treka” i „Gwiezdnych Wojen”.