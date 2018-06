Program TV: Filmowy weekend 8-10 czerwca. Co warto zobaczyć?

Piątek, 8 czerwca:



Troja, reż. Wolfgang Petersen, TVN, godz. 20



Epickie hollywoodzkie widowisko na podstawie legendarnej „Iliady”. Książę Troi porywa piękną Helenę, królową Sparty. W rezultacie Grecy zbierają potężną armię i dokonują oblężenia Troi. Nikt jednak nigdy nie przełamał murów miasta. Kluczem do zwycięstwa lub porażki w wojnie trojańskiej jest jednak jeden człowiek - Achilles, którego uważa się za najlepszego żyjącego wojownika. W rolach głównych występują m.in. Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom i Diane Kruger.



Rozstanie, reż. Asghar Farhadi, TVP Kultura, godz. 20



Nader i Simin są teherańskim małżeństwem w separacji. Pewne z pozoru błahe zdarzenie postawi bohaterów przed wieloma moralnie niejednoznacznymi wyborami. Doskonale wyważony irański dramat Farhadiego, który otrzymał szereg prestiżowych nagród filmowych, wliczając w to francuskiego Cezara, niemieckie Niedźwiedzie i wreszcie samego Oscara.



Góra czarownic, reż. Andy Fickman, TVN Siedem, godz. 20



Familijne widowisko fantasy z udziałem niezwykle popularnego Dwayne Johnsona oraz Carli Gugino. Gwiazdor wciela się w postać taksówkarza, który pomaga dwójce pasażerów obdarzonych paranormalnymi zdolnościami w odkryciu sekretu tajemniczej góry. Okazuje się, że jedyną drogą do ocalenia świata jest odkrycie sekretu Góry Czarownic.



Sobota, 9 czerwca:



Wyścig, reż. Ron Howard, TVP 2, godz. 20.05



Lata 70. XX wieku. Dwaj kierowcy Formuły 1, Brytyjczyk James Hunt i Austriak Niki Lauda, toczą skrajnie niebezpieczną rywalizację o tytuł mistrza świata. W tej biograficznej produkcji Rona Howarda ciekawe aktorskie kreacje tworzą Chris Hemsworth i Daniel Bruhl. Na drugim planie pojawia się znana z występu u Andrzeja Jakimowskiego Alexandra Maria Lara.



Con Air – lot skazańców, reż. Simon West, TVN, godz. 20



Kino akcji klasy B, nagrodzone Złotą Maliną jako „niebezpieczny dla zdrowia i życia publicznego”. Niemniej to solidna rozrywka, która stoi bogatą obsadą z Nicolasem Cage’em, Johnem Malkovichem i Johnem Cusackiem na czele. Cage wciela się tu w postać Camerona Poe, który zostaje zwolniony warunkowo z więzienia. Leci jednak samolotem wypchanym po brzegi niebezpiecznymi skazańcami. Ci zaczynają się buntowac.



Blues Brothers, reż. John Landis, TVN Siedem, godz. 19



Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem. Muzyczny klasyk z Johnem Belushim i Danem Akryodem. Pozycja obowiązkowa dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji oglądać tej legendy musicalu.



Niedziela, 10 czerwca:



Stan gry, reż. Kevin Macdonald, TVP 2, godz. 20.10



Drobny złodziejaszek zostaje zastrzelony na ulicy, a asystentka kongresmena, wepchnięta pod pociąg w metrze. Na pozór dwie niezwiązane ze sobą śmierci, ale nie dla Cala McAffrey, zuchwałego, dowcipkującego dziennikarza, który węszy spisek. W rolach głownych Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben Affleck i Helen Mirren.



Nice Guys. Równi goście, reż. Shane Black, Polast, godz. 22.05



Doskonała komedia sensacyjna Shane Blacka, autora scenariuszy do popularnych w latach 80-tych i 90-tych „Zabójczej broni” czy „Ostatniego Skauta”. Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno, para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku. Na ekranie brylują Russell Crowe i Ryan Goslind.



Taxi, reż. Gerard Pires, TV4, godz. 20



Błyskotliwa francuska komedia ze scenariuszem samego Luca Bessona. Taksówkarz lubiący szybką jazdę i pechowy funkcjonariusz łączą siły, by złapać niemiecki gang złodziei. Bandyci zuchwale rabują kolejne banki, ośmieszając przy tym miejscową policję. Film zyskał olbrzymią popularność i doczekał się aż 4 kontynuacji oraz amerykańskiego remake’u.