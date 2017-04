Program TV na długi weekend 28.04-01.05. Co warto zobaczyć?

Piątek, 28 kwietnia:



Shrek, reż. Andrew Adamson, Vicky Jenson, TVN, godz. 20



Kultowa animacja ze studia DreamWorks, która zupełnie odmieniła oblicze gatunku. Nielubiany ogr Shrek, aby odzyskać swój dom, musi wraz z gadającym osłem uratować piękną księżniczkę strzeżoną przez smoka. Olbrzymia dawka humoru nie tylko dla młodych widzów, mnóstwo odniesień do innych filmów i rewelacyjny polski dubbing. Film doczekał się trzech kontynuacji.



Interstellar, reż. Christopher Nolan, TVN, godz. 22



Ostatni film w dorobku Christophera Nolana, reżysera słynnej "Incepcji" oraz trylogii o Mrocznym Rycerzu. W "Interstellar" twórca zabiera widzów w międzygwiezdną podróż. Grupa naukowców poszukuje w kosmosie nowego domu dla ludzkości, Ziemia bowiem znajduje się na krawędzi zagłady. Film stoi przede wszystkim świetnymi efektami specjalnymi, niezapomnianą muzyką Hansa Zimmera i ciekawą obsadą z Matthew McConaugheyem i Anne Hathaway na czele.



Tylko strzelaj, reż. Michael Davis, TV Puls, godz. 20



Rzecz dla miłośników campowej, nafaszerowanej akcją rozrywki. Niejaki Pan Smith przyjmuje poród podczas strzelaniny, a następnie postanawia chronić noworodka przed armią uzbrojonych bandytów. Znajdziemy tu odrobinę parodii, odrobinę zabawy z konwencją, przerysowane postaci i świadomie absurdalny scenariusz.



Armia ciemności, reż. Sam Raimi, TV4, godz. 20



Trzecia część klasycznej serii grozy Sama Raimiego, która rozpoczęła się w 1981 roku filmem "Martwe zło". Tym razem bohater - Ash, przenosi się w czasie do dalekiej przeszłości. Musi stawićczoła armii demonów i odzyskać księgę, dzięki której będzie mógł wrócić do domu.



Cały ten zgiełk, reż. Bob Fosse, TVP Kultura, godz. 20.25



Nagrodzony czterema Oscarami i Złotą Palmą musical Boba Foosa, to historia choreaografa i reżysera Joe Gideona, który zatraca się w licznych romansach i intensywnym trybie życia. Wkrótce bohater odkrywa, że wisi nad nim śmierć. Znakomita rola Roya Scheidera, widowiskowa choreografia i dużo humoru - to jedne z wielu zalet filmu.



Sobota, 29 kwietnia:



Smerfy 2, reż. Raja Gosnell, Polsat, godz. 2005



W tę sobotę Polsat zaprasza młodszych widzów na drugą część aktorskiej odsłony słynnej bajki. Tym razem Gargamel porywa Smerfetkę, by pomogła mu ożywić stworzone przez niego Smerfopodobne, a akcja filmu przenosi się m.in. do Paryża.



Rambo: Pierwsza Krew, reż. Ted Kotcheff, TV Puls, godz. 20



Pierwsza część legendarnej serii o przygodach Johna Rambo, byłego komandosa i weterana wojny w Wietnamie. Grany przez Sylvestra Stallone'a bohater naraża się policjantom z pewnego miasteczka. Gdy zostaje aresztowany, ucieka i jest gotów prowadzić samotną wojnę z przedstawicielami władzy. Nie starzejący się klasyk.



Zawieście czerwone latarnie, reż. Yimou Zhang, TVP Kultura, godz. 20.20



Dzieło znakomitego chińskiego reżysera Yimou Zhanga to historia młodej Song Lian, która porzuca szkołę i wychodzi za mąż za głowę klanu Chen, starego Chena Zuogian. Każda z żon Chena ma własny dom z dziedzińcem. Każdego wieczora przed drzwiami którejś z nich zawieszana jest tytułowa czerwona latarnia na znak, że to właśnie u niej mężczyzna spędzi noc.



Niedziela, 30 kwietnia:



Mumia powraca, reż. Stephen Sommers, TVP 2, godz. 20.05



Druga część superprodukcji Stephena Sommersa. Mumia ponownie ożywa i podejmuje walkę o władzę. Rodzina O'Connellów stara się powstrzymać potwora. W rolach głównych znani z pierwszej części Brendan Fraser i Rachel Weisz. W rolę Króla Skorpiona wciela się Dwayne Johnson.



Thor: Mroczny Świat, reż. Alan Taylor, TVN, godz. 20



TVN zaprasza na drugą odsłonę przygód nordyckiego boga - Thora, w komiksowym ujęciu. Tym razem bohater musi zmierzyć się z rasą prawdawnych elfów dowodzonych przez poteżnego Malekitha. Powracają znani z pierwszej części Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston i Anthony Hopkins.



Fatalne zauroczenie, reż. Adrian Lyne, Stopklatka TV, godz. 20



Słynny thriller z Michaelem Douglasem i Glenn Close. Główny bohater ewnego dnia spędza pełen namiętności weekend z nieznajomą kobietą. Okazuje się ona być osobą chorą psychicznie, która zrobi wszystko, żeby tylko Gallagher nie wrócił do swojej żony i dziecka. Kobieta jest gotowa posunąć się do ostateczności.



Poniedziałek, 1 maja:



Joe Black, reż. Martin Brest, TVP 2, godz. 20.15



Remake filmu z 1934 roku. W rolach głównych: Brad Pitt, Anthony Hopkins i Claire Forlani. Jest to historia Śmierci, która przybywa po pewnego milionera. Gdy odwiedza posiadłość mężczyzny, Śmierć zakochuje się w jego córce.



Kamienie na szaniec, reż. Robert Gliński, Polsat, godz. 20.05



Kręcona w Lublinie ekranizacja słynnej książki Aleksandra Kamińskiego. Trzech warszawskich maturzystów, Alek, Zośka i Rudy, planuje rozpocząć dorosłe życie. Ich plany burzy wybuch II wojny światowej.



W ciemności, reż. Agnieszka Holland, TVP Kultura, godz. 20.20



Nominowana do Oscara produkcja Agnieszki Holland opowiada historię złodziejaszka ze Lwowa, który za pieniądze pomaga grupce Żydów z getta ukrywać się w kanałach. Film zachwyca przede wszystkim rewelacyjną rolą Roberta Więckiewicza. Obraz przegrał walkę o Oscara z irańskim "Rozstaniem".



Jak zostać królem, reż Tom Hooper, Stopklatka TV, godz. 20



Władzę w Wielkiej Brytanii przejmuje Jerzy VI. Zanim jednak w pełni odda się swoim obowiązkom, bohater musi poradzić sobie z pewnym problemem - nie potrafi on bowiem przemwiać do ludzi. Z pomocą przychodzi mu niekonwencjonalny specjalista od dykcji. Nagrodzony czterema Oscarami film Hoopera to popis doskonałego aktorstwa Colina Firtha, Geoffreya Rusha i Heleny Bonham Carter.