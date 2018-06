Program TV na weekend 15-17 czerwca. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 15 czerwca:



Pretty woman, reż. Garry Marshall, TVN, godz. 20



Kultowa komedia romantyczna z Richardem Gere’em i Julią Roberts. Biznesmen o imieniu Edward przypadkowo spotyka Vivian - sympatyczną prostytutkę. Zauroczony dziewczyną, postanawia zatrudnić ją na jakiś czas jako "damę do towarzystwa". Współczesna historia Kopciuszka, sympatyczna i pełna ciepłego humoru.



Wojna żeńsko-męska, reż. Łukasz Palkowski, Polsat, godz. 20.05



Bezrobotna dziennikarka walczy z nadwagą i brakami na koncie. Kobieta poszukuje idealnego mężczyzny, ale nie jest to proste. Szczególnie, że jej dorosła córka nie tylko bezlitośnie ocenia jej poczynania, ale sama liczy na radę matki w miłosnych perypetiach. W rolach głównych Sonia i Maja Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski i Tomasz Kot.



Rust and Bone, reż. Jacques Audiard, TVP Kultura, godz. 20



Ali musi zająć się swoim pięcioletnim synem, Samem, który do tej pory wychowywał się bez ojca. Nie posiadając pieniędzy ani przyjaciół wyjeżdża do Antibes do siostry. Znajduje tam pracę jako ochroniarz w lokalnym klubie nocnym. Pewnego wieczoru, poznaje Stephanie, która zajmuje się tresurą orek w lokalnym oceanarium. Na ekranie brylują Matthias Schoenaerts oraz Marion Cotillard. Film został nagrodzony czterema Cezarami.



Sobota, 16 czerwca:



Rambo III, reż. Peter MacDonald, TV Puls, godz. 20



Trzecia odsłona słynnej serii z Sylvestrem Stallonem. Tym razem tytułowy Rambo wyrusza do Afganistanu, aby uratować swojego przyjaciela pułkownika Trautmana. Widowiskowe kino akcji dla wszystkich miłośników tego typu produkcji. Za udział w filmie Stallone otrzymał dwie Złote Maliny dla najgorszego aktora.



Charlie St. Cloud, reż. Burr Steers, TVN Siedem, godz. 21.10



Charlie St. Cloud to obiecujący młody żeglarz, który w wyniku tragicznego wypadku traci brata. Nie mogąc się z tym pogodzić, porzuca swoje dawne życie i podejmuje pracę na cmentarzu. Gwiazdą filmu jest popularny aktor Zac Efron, a towarzyszą mu m.in. Ray Liotta i Kim Basinger.



Wydział zabójstw, Hollywood, reż. Ron Shelton, Stopklatka TV, godz. 20



Dorabiający jako agent nieruchomości detektyw Gavilan oraz jego partner Calden marzący o karierze aktora rozwiązują sprawę morderstwa rapera. Ciekawa komedia kryminalna z udziałem Harrisona Forda i Josha Hartnetta.



Niedziela, 17 czerwca:



Ida, reż. Paweł Pawlikowski, TVP Kultura, godz. 20.20



Przed złożeniem ślubów zakonnych Anna zgodnie z zaleceniem matki przełożonej odwiedza swoją ciotkę. Razem ruszają w podróż, która pomoże im obu odkryć, kim są. Nagrodzony Oscarem film Pawła Pawlikowskiego to najważniejsze wydarzenie polskiego kina ostatnich lat.



Jak zostać królem, reż. Tom Hooper, Stopklatka TV, godz. 20



Jest rok 1939. Jąkający się król Jerzy VI nie może przemawiać do ludu. Pomocy szuka u niekonwencjonalnego specjalisty od dykcji. Ciepły, nie pozbawiony humoru dramat biograficzny z rewelacyjnymi rolami Colina Firtha, Geoffreya Rusha i Heleny Bonham Carter.



U Pana Boga za piecem, reż. Jacek Bromski, TVP Historia, godz. 19.50



Legendarna polska komedia w reżyserii Jacka Bromskiego. Młoda Rosjanka zostaje okradziona po przekroczeniu polskiej granicy. By dochodzić swoich praw, zostaje w Królowym Moście - miejscowości, gdzie najwyższy autorytet stanowi ksiądz proboszcz.