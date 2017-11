Program TV na weekend 17-19 listopada. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 17 listopada:



Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy, reż. J.J. Abrams, TVN, godz. 20



Wyczekiwana przez lata kontynuacja kultowej sagi „Gwiezdne Wojny”. Akcja nowego filmu rozgrywa się po nakręconym w 1983 roku „Powrocie Jedi”. Złe Imperium zostaje zastąpione przez Najwyższy Porządek, który chce władzy nad galaktyką. Plany wrogiej organizacji może pokrzyżować Ruch Oporu. W filmie Abramsa poznajemy zarówno starych i lubianych bohaterów z Hanem Solo na czele, jak i zupełnie nowe postaci. Znakomite efekty specjalne i wciągająca przygoda.



Nasz brat idiota, reż. Jesse Peretz, Stopklatka TV, godz. 20



Po opuszczeniu więzienia Ned pomieszkuje u trzech sióstr. Mimo szczerych intencji mężczyzna wprowadza w ich życie duże zamieszanie. Przyjemna komedia pełna ciepłego humoru. Na uwagę zasługują ciekawe role aktorskie Paula Rudda, Zooey Deschanel i Elizabeth Banks.



M – Morderca, reż. Fritz Lang, TVP Kultura, godz. 20.25



Znakomity thriller w reżyserii Fritza Langa, czołowego twórcę niemieckiego ekspresjonizmu. Gdy jedna z dziewczynek pada ofiarą mordercy dzieci, całe miasto ogarnia psychoza strachu, każdy w każdym widzi mordercę, na policję trafiają setki podejrzanych, nikt nie wie czy to aby obok niego nie przechodzi bandyta. Ponadczasowa produkcja do dziś uchodząca za jeden z najwybitniejszych przykładów kinowego kryminału.



Sobota, 18 listopada:



Człowiek w ogniu, reż. Tony Scott, TV Puls, godz. 20



Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena. Jeden z najlepszych filmów w dorobku nieżyjącego już Tony’ego Scotta. W roli głównej występuje charyzmatyczny Denzel Washington. Na uwagę zasługuje też występ dziecięcej wówczas gwiazdy – Dakoty Fanning. Uznana produkcja stanowi remake filmu z 1987 roku o tym samym tytule.



Siedem dusz, reż. Gabriele Muccino, TV4, godz. 16.30



Mężczyzna przedstawiający się jako urzędnik podatkowy pojawia się w domach siedmiu śmiertelnie chorych dłużników, by sprawdzić jakimi są ludźmi. Ma dla nich niezwykły dar. Poruszający wyciskacz łez z dramatyczną fabułą i przejmującą rolą Willa Smitha.



Blue Velvet, reż. David Lynch, godz. TVP Kultura, godz. 20.20



Zmysłowy thriller w reżyserii Davida Lyncha, twórcy kultowego serialu “Miasteczko Twin Peaks”. Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę. Intrygujący, niezwykle klimatyczny, pełen namiętności film z obłędną, szaleńczą wręcz rolą Dennisa Hoppera.



Niedziela, 19 listopada:



Gra tajemnic, reż. Morten Tyldum, TVP 2, godz. 20.05



Premiera w TVP 2. Nagrodzony Oscarem film o słynnym brytyjskim matematyku, Alanie Turningu, który przyczynił się do złamania kodu Enigmy podczas II wojny światowej. Skrojona pod światowe festiwale produkcja z jednej strony zaskakuje niezwykle spłyconym tematem Enigmy oraz wyrachowanym korzystaniem ze schematów, z drugiej wyróżnia się chociażby zapadającymi w pamięci kreacjami aktorskimi.



Kroniki Riddicka, reż. David Twohy, TV Puls, godz. 20



Druga część przygód ściganego więźnia Riddicka, posiadającego dar widzenia w ciemności. Armia okrutnych Necromongerów najeżdża galaktykę. Jedyną istotą, która może im się przeciwstawić, jest właśnie awanturnik Riddick. Widowiskowa superprodukcja sicence-fiction z gwiazdą „Szybkich i Wściekłych” Vinem Dieselem w roli tytułowej.



Człowiek ze stali, reż. Zack Snyder, TVN Siedem, godz. 20



Historia Clarka Kenta, który broni mieszkańców Metropolis przed złem jako człowiek ze stali - Superman. To zupełnie nowe filmowe podejście do tematu Supermana, szczegółowo ukazujące jego genezę, począwszy od niemowlęctwa na planecie Krypton, przez dojrzewanie i odkrywanie własnej tożsamości na Ziemi, po działalność jako niosący pomoc superheros. Reżyseruje Zack Snyder, twórca słynnych „300”. „Człowiek ze stali” jest pierwszym filmem w nowym kinowym uniwersum DC.