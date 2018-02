Program TV na weekend 2-4 lutego. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 2 lutego:



Harry Potter i Zakon Feniksa, reż. David Yates, TVN, godz. 20



Filmowe przygody nastoletniego czarodzieja wchodzą w decydującą fazę. Piąta część opowiada o praktykach młodych magów przed starciem z potwornym Voldemortem. Harry wraz z przyjaciółmi zakładają tajne stowarzyszenie - Gwardię Dumbledore'a. W filmie pojawia się tym razem wielu zupełnie nowych bohaterów.



Wyspa Nim, reż. Mark Levin, Jennifer Flacket, TVN Siedem, godz. 20



Tajemniczą wyspę zamieszkuje Nim wraz z ojcem. Kiedy mężczyzna znika bez śladu, córka prosi o pomoc słynnego bohatera, Alexa Rovera. To przygodowa produkcja dla całej rodziny pełna ciepłego humoru. Na ekranie brylują Jodie Foster, Abigail Breslin i Gerard Butler.



Pewnego razu w Anatolii, reż. Nuri Bilge Ceylan, TVP Kultura, godz. 20.20



Jeden z przebojów odbywającego się w 2011 roku festiwalu w Cannes, gdzie był nominowany do Złotej Palmy. Fabuła przedstawia losy mężczyzn, którzy wyruszają na bezdroża tureckiej Anatolii w poszukiwaniu ciała zamordowanego człowieka. To kameralne, spokojne i niespieszne kino, dotykające ważnych, uniwersalnych tematów.



Sobota, 3 lutego:



Jutro nie umiera nigdy, reż. Roger Spottiswoode, TVP 1, godz. 20.15



TVP 1 kontynuuje emisję przygód legendarnego Agenta Jej Królewskiej Mości – Jamesa Bonda. Tym razem 007 musi powstrzymać szalonego magnata medialnego, który chce wywołać wojnę między Wielką Brytanią a Chinami. Efektowne kino akcji z Pierce’em Brosnanem w roli głównej.



Samoloty, reż. Klay Hall, Polsat, godz. 20.05



Cierpiący na lęk wysokości mały samolot rolniczy marzy o wystartowaniu w największym w historii wyścigu powietrznym dookoła świata. Animacja dla całej rodziny od twórców popularnych „Aut”.



Siedmiu wspaniałych, reż. John Sturges, TVP Kultura, godz. 20.20



Legendarny western będący amerykańską odpowiedzią na „Siedmiu samurajów” Akiry Kurosawy. Mieszkańcy biednej meksykańskiej wioski wynajmują zawodowych rewolwerowców, by obronili ich przed bandziorami. Film zachwyca przede wszystkim doskonałą obsadą, z nieśmiertelnymi gwiazdami amerykańskiego kina – Eli Wallachem, Steve’em McQueenem, Charlesem Bronsonem czy Jamesem Coburnem.



Niedziela, 4 lutego:



Twierdza, reż. Michael Bay, TVP 2, godz. 20.05



Generał Hummel zajmuje wyspę Alcatraz. Żąda wysokiego okupu, w przeciwnym razie zrzuci na San Francisco rakiety wypełnione śmiercionośnym gazem. Widowiskowa produkcja w reżyserii nieco wyśmiewanego speca od amerykańskiej rozrywki – Michaela Baya. Na ekranie brylują Sean Connery, Nicholas Cage i Ed Harris.



Hobbit: Niezwykła Podróż, reż. Peter Jackson, TVN, godz. 20



TVN po raz kolejny zabierze widzów w podróż do Śródziemna, emitując niebezpieczne przygody niziołka Bilbo Bagginsa. Na początek „Niezwykła podróż”, w której rozpoczyna się historia hobbita, który wyrusza w niebezpieczną podroż, by wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać smoka Smauga.



Polowanie na Czerwony Październik, reż. John McTiernan, TVN Siedem, godz. 20



Nagrodzona Oscarem ekranizacja prozy Toma Clancy’ego. Radziecki atomowy okręt podwodny wypływa w swój pierwszy rejs. Jego dowódca ogłasza, że zamierza zdezerterować, co nie podoba się władzom ZSRR, które wysyłają za nim pościg.