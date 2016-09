Firma AMG, dzierżawca szpitala, z powodu kłopotów finansowych sprzedała większość udziałów w tej placówce warszawskiej firmie Centrum Dializa. To już trzeci dzierżawca szpitala w ciągu ostatniej dekady i pierwszy, który zaczął zarządzenie od zwolnień grupowych. W ciągu ostatnich tygodni wypowiedzenia otrzymało 20 osób. Są wśród nich położne, pielęgniarki i salowe.

Zwolnione osoby mogą liczyć co prawda na ekwiwalent za zaległy urlop, czy odprawę w wysokości trzech miesięcznych pensji, ale szanse na przekwalifikowanie w wieku ponad 50 lat są trudne.

– Do tego szpitala najczęściej trafiają osoby w bardzo złym stanie zdrowia. To jest rejon rolniczy, gdzie do byle bólu głowy, nikt karetki nie wzywa. Tymczasem nowy dzierżawca prezentuje podejście, które nazwałbym bezdusznym, biznesowym. Gdzie dobro pacjenta i pracownika nie leży na pierwszym miejscu – mówi Stanisław Jagiełło, starosta powiatu ryckiego, zaniepokojony, że pożegnanie jednej piątej personelu może mieć także negatywny wpływ na jakość oferowanej opieki.

Starosta zapewnia, że jest w stałym kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy i będzie starał się przedstawić osobom zwolnionym jakąś ofertę, ale tych nie ma zbyt wiele.

– Jako starosta czuję się odpowiedzialny za ten szpital, ale przepisy nie pozwalają zarządowi powiatu na ingerencję w strukturę organizacyjną tego podmiotu. Jeśli oddziały (interna, chirurgia i pediatria) będą funkcjonowały normalnie, jeśli kontrakt będzie wykonywany zgodnie z umową, nie możemy nic zrobić – przyznaje Jagiełło.

Zainteresowany niepokojącą sytuacją w szpitalu jest także Jarosław Żaczek, burmistrz Ryk, który zapowiedział, że zarówno on, jaki i Rada Miasta będzie chciała z nią zapoznać.

Prawdopodobnie dojdzie do spotkania przedstawicieli władz miasta i powiatu, jego tematem będzie szpital i jego sytuacja.

Mimo prób, nie udało nam się skontaktować z władzami szpitala i firmą AMG. Do sprawy zwrócimy.