"Zgłaszając się do służby daliście wyraz swojego patriotyzmu". Przysięga wojskowa w Dęblinie

Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz wysokie wyniki w szkoleniu i dyscyplinie, osiągnięte podczas szkolenia podstawowego, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, wyróżnił listem gratulacyjnym 4 szeregowych podchorążych: Martę Rzymyszkiewicz, Bartosza Siutę, Łukasza Kupca i Marcin Łukasiaka.

– Nie byłoby ich tutaj bez Was. Bez Waszej miłości, bez Waszego wychowania drodzy Rodzice, bez Waszej obecności przy nich drodzy współmałżonkowie. Bez waszej ofiary, bo to Wy pozwoliliście im przyjść tutaj i poświęcić się niełatwej drodze służby wojskowej. Dziękuje Wam za to drogie Rodziny – powiedział Rektor-Komendant WSOSP zwracając się do rodzin podchorążych i elewów, którzy złożyli dziś uroczystą przysięgę wojskową.

– Minęły 33 dni niełatwego szkolenia podstawowego. Dziękuję za Waszą postawę. Zgłaszając się do służby daliście wyraz swojego patriotyzmu, daliście wyraz temu, że jesteście gotowi poświęcić swój czas, zdrowie a nawet życie – jeśli zajdzie taka potrzeba - w służbie Ojczyźnie. Nie jest to łatwa droga, tym większy szacunek oddajemy Waszej ofierze. Wszystko co ważne dla lotnictwa zaczyna się tu w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Gratulując wytrwałości, determinacji i samozaparcia, życzę Wam, żeby tu i teraz dokonało się coś ważnego w Waszym osobistym życiu – podkreślił gen. Krawczyk.

Żołnierze służby przygotowawczej, którzy dziś złożyli uroczystą przysięgę, cykl szkolenia rozpoczęli 10 stycznia. Jest on podzielony jest na dwa etapy: szkolenie podstawowe i specjalistyczne. Dotychczas wykazali się sprawnością fizyczną, wiedzą teoretyczną z regulaminów oraz umiejętnościami praktycznymi ze szkolenia ogniowego, taktycznego i musztry. Będą się szkolić w grupie osobowej inzynieryjno-lotniczej a cały cykl kształcenia zakończy się egzaminem oficerskim.

Źródło: WSOSP w Dęblinie