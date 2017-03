Adam Buczek (Wisła Puławy): Nie będzie w zespole roli dżokera

W sobotę o godz. 18 Wisła zmierzy się na swoim boisku z Wigrami Suwałki, czwartą drużyną w tabeli. Piłkarze Dominika Nowaka przed tygodniem pokonali u siebie Podbeskidzie 2:0. Rywale mają w składzie kilka uznanych nazwisk na pierwszoligowych boiskach. Najważniejszą postacią zespołu jest Damian Kądzior, który w tym sezonie ma już na koncie osiem goli i aż 11 asyst. Puławianie dysponują jednak pełnym składem i będą chcieli pozytywnym akcentem rozpocząć rozgrywki przed własną publicznością.

Czy mecz z Wigrami będzie trudniejszy, niż ten z Bytovią?

– Trudno powiedzieć, na pewno będzie inny. My mamy swój plan na to spotkanie. Musimy grać konsekwentnie, a cała drużyna musi być zdyscyplinowana. Wiadomo jednak, że wszystko zweryfikuje boisko. Wystąpimy przed własną publicznością, ale chciałbym, żebyśmy zagrali podobnie, jak w Bytowie. Jednego można być pewnym, zespół wyjdzie pewny siebie. Kadrowo też nie mamy żadnych problemów, bo wszyscy piłkarze będą do dyspozycji.

Mariusz Idzik pokazał się w Bytowie z dobrej strony, czy może liczyć na więcej minut przeciwko Wigrom?

– Jeszcze nie zdecydowałem, w jakim składzie wyjdziemy. Jest trochę czasu do meczu i zobaczymy. Mariusz na pewno prezentuje się dobrze i czeka na swoją szansę.

Dla Sylwestra Patejuka przewidział pan rolę dżokera?

– Nie, na pewno nie. Nikomu nie przydzielam takiej roli. Każdy chce grać w pierwszym składzie i to samo dotyczy Sylwka. Gdybym przed rozpoczęciem rundy zakomunikowałem jakiemuś piłkarzowi, że będzie jedynie wchodził na zmiany, to nie byłby zbyt zadowolony. Mamy szeroką kadrę, ale każdy zawodnik będzie ważny.

Fakt, że Wigry rozegrały w tym roku jeden mecz więcej (ekipa z Suwałk przegrała w półfinale Pucharu Polski z Arką Gdynia 0:3 – red) ma jakieś znaczenie?

– Na pewno mają dzięki temu jakiś mały plusik, ale nie sądzę, żeby ten fakt był szczególnie ważny podczas meczu. Gramy u siebie i chcemy pozytywnie rozpocząć rundę w Puławach. Boisko też jest w dobrym stanie i jeżeli nie nastąpi nagle jakieś straszne załamanie pogody to spodziewam się dobrego meczu.