Akademicy z Białej Podlaskiej nie sprostali drużynie Moto-Jelcz Oława

Zespół z Oławy wydaje się być w naszym zasięgu. Dlatego interesuje nas wygrana – mówił przed meczem prezes AZS AWF Biała Podlaska Mariusz Lichota. Zapowiedzi szefa bialskiego klubu to jedno, a ligowa rzeczywistość to drugie. Gospodarze zmierzyli się z wymagającym rywalem, z którym nie było łatwo o bramki i punkty.

Początek spotkania należał do gości, którzy po sześciu minutach prowadzili 3:1. Honorowe trafienie dla bialczan zaliczył Piotr Pezda. Chwilę później, po serii bramek Rafała Chełmińskiego, Maksima Kriuczkowa i Bartosza Ziółkowskiego gospodarze przejęli inicjatywę. Jej wynikiem było prowadzenie 5:4. Pod koniec pierwszej połowy akademicy wygrywali 13:9.

Przewaga akademików trwała do 43 min, kiedy Bartosz Wróblewski doprowadził do remisu 15:15. Bialczanie nie dawali za wygraną i odskakiwali na bramkę lub dwie. Gospodarzy podrywali do walki celnymi rzutami Pezdy, Rafała Jaszczuka, Chełmińskiego i Huberta Skucińskiego. 10 minut przed końcem AZS AWF prowadził 20:18. Punktem zwrotnym rywalizacji była 53 min i nie wykorzystany rzut karny przez Pezdę. Gdyby bialczanin trafił do siatki akademicy wygrywaliby 21:19. A tak, goście zwietrzyli swoją szansę i wygrali końcówkę meczu 4:1, a mecz 23:21.

AZS AWF Biała Podlaska – Moto-Jelcz Oława 21:23 (13:9)

AZS AWF: Adamiuk, Chmurski – Warmijak 2, Skuciński 2, Ziółkowski 1, Rusin, Chełmiński 5, Małecki, Kriuczkow 2, Jaszczuk 3, Kandora, Pezda 6. Kary: 8 minut.

Moto-Jelcz: Glabik, Muszak – Celek, Rutkowski 4, Paluch 2, Herudziński 4, Żubrowski 2, Kolanko 2, Cepielik 1, Markiewicz 3, Wróblewski 4, Klinger 1, Wiewiórski. Kary: 12 minut.

Sędziowali: Paweł Podsiadło, Adam Świostek (obaj z Radomia). Widzów: 500.

Pozostałe wyniki 5 kolejki: MKS Kalisz – SPR Końskie 28:37 (12:21) * MTS Chrzanów – Olimpia Medex Piekary Śląskie 36:26 (19:14) * Vive Tauron II Kielce – ASPR Zawadzkie 31:25 (15:11) * SPR Tarnów – MSPR Siódemka Legnica 38:32 (16:12) * KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski – Czuwaj Przemyśl 24:31 (10:17) * Olimp Grodków – Ostrovia Ostrów Wielkopolski 21:24 (11:13).

Czuwaj 5 8 159-141 Ostrovia 5 8 157-140 Oława 5 8 134-118 Tarnów 5 6 160-156 Legnica 5 6 144-134 Chrzanów 5 6 158-152 Piekary 5 6 146-148 Zawadzkie 5 4 147-151 Vive II 5 4 138-143

10.Końskie 5 4 137-137

11.KSZO 5 4 148-144

12.Kalisz 5 4 134-148

13.AZS BP 5 2 127-141

14.Grodków 5 0 117-153

15 października: Oława – Zawadzkie * Ostrovia – Vive Tauron II * Czuwaj – Grodków * Legnica – KSZO * Piekary – Tarnów * Końskie – Chrzanów * AZS BP – Kalisz.