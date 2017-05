Artur Josik (Matematyka): Zostawiliśmy serce na boisku

Zwycięstwo przyszło po ciężkiej walce. Co zadecydowało o waszym sukcesie?

– Seria finałowa była piekielnie ciężka. Powinniśmy ją jednak zakończyć już tydzień wcześniej. Wtedy jednak zmarnowaliśmy mnóstwo rzutów osobistych, przez co nie byliśmy w stanie odskoczyć rywalowi. Teraz w tym elemencie spisywaliśmy się już znacznie lepiej. Największe gratulacje należą się moim kolegom. Zostawili serce na boisku i dzięki temu możemy cieszyć się z mistrzostwa.

W mojej ocenie zachowaliście również na boisku więcej spokoju.

– Przed meczem powiedzieliśmy sobie, że nie rozmawiamy z sędziami. Nie odezwałem się do nich ani razu. Rywale dyskutowali na potęgę i seryjnie dostawali przewinienia techniczne.

Sędziowanie stało na przyzwoitym poziomie, na poziomie profesjonalnej koszykówki.

– Spotkanie było prowadzone przez arbitrów w sposób bardzo sprawiedliwy.

Jak ocenisz inauguracyjny sezon LNBA?

– To świetna inicjatywa. Cieszę się, że obowiązuje w niej system play-off, bo jeden mecz to za mało, aby wyłonić zwycięzcę. Gra do dwóch zwycięstw jest bardzo sprawiedliwa. Mam nadzieję, że w kolejnych latach to zostanie utrzymane.

Czy zostanie również utrzymana hegemonia Matematyki? Jesteście już przecież coraz starsi...

– Spokojnie, nie mamy jeszcze czwórek z przodu, więc damy radę. Młodzież naciska na nas od wielu lat, ale wciąż nie może znaleźć na nas sposobu.