Avia dalej wygrywa, wysoka porażka Orląt Radzyń Podlaski

Bohaterem spotkania był Adam Nowak. Były gracz Wisły Puławy jeszcze przed przerwą zdobył dwa gole i jego drużyna mogła spokojnie pilnować wyniku. Nowak w tym sezonie jest niezwykle skuteczny. W pięciu występach udało mu się trafić do siatki rywali aż pięć razy.

Gorzej poszło drużynie Damiana Panka. Orlęta poległy w wyjazdowym pojedynku z MKS Trzebinia/Siersza aż 2:6. Do przerwy gospodarze prowadzili 3:0. W drugiej połowie MKS szybko podwyższył swoje prowadzenie, a Łukasz Mazurek nie wykorzystał rzutu karnego. Kolejne minuty to gole „Borysa” i Michała Zubera, ale końcówka znowu należała do miejscowych i skończyło się wynikiem 6:2.

WYNIKI

Avia Świdnik – Wisła II Kraków 2:0 (2:0)

Bramki: Nowak (20, 38)

MKS Trzebinia/Siersza – Orlęta Radzyń Podlaski 6:2 (3:0)

Bramki: Gawęcki (24), Mizia (35), Zarzecki (45-samobójcza), Kowalik (51), Górka (83), Stanek (88) – Borysiuk (56-z karnego), Zuber (60).