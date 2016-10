Avia Świdnik – Podlasie Biała Podlaska 1:0. Przerwana wyjazdowa passa bialczan.

W starciu dwóch III ligowych zespołów z naszego regionu Avia Świdnik pokonała na własnym boisku Podlasie Biała Podlaska. Dla gości była to pierwsza w tym sezonie porażka na wyjeździe.

Sobotni mecz nie był porywającym widowiskiem. Spory wpływ na to miały warunki pogodowe. W pierwszej połowie oba zespoły skupiły się głównie na tym, aby nie pozwolić rywalom przedostać się we własne pole karne. W efekcie do przerwy kibice nie doczekali się bramek.

Po zmianie stron do śmielszych ataków ruszyła Avia. I w 58 minucie podopiecznych trenera Jacka Ziarkowskiego wyprowadził Wojciech Białek. Osiem minut później doświadczony zawodnik mógł wpisać się na listę strzelców po raz drugi. Białek najpierw był faulowany w polu karnym po czym sam podszedł do rzutu karnego. Jednak nie potrafił pokonać z jedenastu metrów Adama Wasiluka, który skutecznie sparował jego uderzenie.

Avia Świdnik – Podlasie Biała Podlaska 1:0 (0:0)

Bramka: Białek (58.)

Avia: Gieresz – Kazubski, Szymala, Orzędowski, Mroczek – Nowak (79. Starok), Jeleniewski (90. Feret), Herda, Kalita (67. Wołos), Czułowski, Białek.

Podlasie: Wasiluk – Szymański (85. Wiraszka), Łakomy, Komar, Radziszewski – Grajek, Leśniak, Krykun (68. Czapski), Kocoł, Andrzejuk (58. Hołownia) – Drapsa 80. Zabielski)

Żółte kartki: Jeleniewski, Kazubski – Andrzejuk, Grajek, Kocoł

Sędziował: Grzegorz Jabłoński (Kraków)