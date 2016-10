Avia kontra Podlasie, Motor jedzie do Tarnowa już bez Iwana Pechy

Ciekawie zapowiada się weekend w grupie czwartej. Po dwóch tygodniach przerwy do gry wraca Motor. Lublinianie przegrali dwa ostatnie spotkania i w tabeli bliżej im do strefy spadkowej niż do czołówki. Na dodatek w niedzielę znowu czeka ich wyjazd. O godz. 13 zmierzą się w Tarnowie z Unią